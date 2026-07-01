Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εταιρεία «Seanergy Maritime Holdings Corp.» (η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 30.06.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη και την από 07.05.2026 δήλωση της European Securities and Markets Authority (ESMA32-753890202-3084), καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (το «ΚΟΔ») από την Εκδότρια, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, με ελάχιστο ποσό έκδοσης €75.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 25.06.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.») της EURONEXT ATHENS Α.Ε. (η «EURONEXT ATHENS»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS.

Advertisement

Advertisement

Η EURONEXT ATHENS, κατά τη συνεδρίαση της 29.06.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 29.06.2026 Διαπίστωση της καταρχήν πλήρωσης των προϋποθέσεων Εισαγωγής και έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από τη EURONEXT ATHENS (υπό την αίρεση της έγκρισης

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς). 30.06.2026 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 30.06.2026 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το «Η.Δ.Τ.») της EURONEXT ATHENS και την ιστοσελίδα της Εταιρείας. 30.06.2026 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Euronext Athens και τους ιστότοπους της Εκδότριας, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κυρίως Αναδόχων και των Αναδόχων. 03.07.2026 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. της EURONEXT ATHENS και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 06.07.2026 Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος). 08.07.2026 Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (16:00 ώρα Ελλάδος). 08.07.2026 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. της EURONEXT ATHENS και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.* 10.07.2026 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.. Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης. 13.07.2026 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30.06.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

της EURONEXT ATHENS: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers

της Εκδότριας: https://www.seanergymaritime.com/en/investor-relations/euronext-athens-bond

της AXIA Ventures Group Ltd.: https://www.axiavg.gr/prospectus/

της Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία: https://www.piraeusgroup.gr/seanergybond

της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/seanergy-maritime-holdings

της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia

της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: https://www.euroxx.gr/seanergyMaritime.html

της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/seanergy/.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης «AXIA Ventures Group Ltd.» (στο δίκτυο καταστημάτων της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», των Κυρίων Αναδόχων «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και των Αναδόχων «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ».

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 154, 166 74 Γλυφάδα, Ελλάδα, τηλ.: +30 213 018 1507 (αρμόδιοι οι κ.κ. Σταμάτιος Τσαντάνης και Σταύρος Γυφτάκης).