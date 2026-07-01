Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με εξαντλημένα εισιτήρια στο κατάμεστο Θέατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε την Τρίτη 30 Ιουνίου, το ταξίδι της καλοκαιρινής παραγωγής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, που παρουσιάζεται σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.

Στο φινάλε της παράστασης, το κοινό επιβράβευσε τους συντελεστές, τους πρωταγωνιστές και ολόκληρο τον θίασο με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Advertisement

Advertisement

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, στον εμβληματικό ρόλο της Λυσιστράτης, ενθουσίασε το κοινό, ενώ οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών Κατερίνας Παπουτσάκη, Κρατερού Κατσούλη, Αλεξάνδρας Παλαιολόγου, Παναγιώτη Πετράκη, Νίκου Γεωργάκη, Κώστα Σαντά, Γιάννη Χαρίση, Σοφίας Καλεμκερίδου καθώς και όλων των ηθοποιών του ΚΘΒΕ απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Γιώργος Ανδρέου, τη χορογραφία ο Κωνσταντίνος Ρήγος, η Φρόσω Λύτρα τα σκηνικά, ο Νίκος Χαρλαύτης τα κοστούμια και ο Στέλιος Τζολόπουλος τους φωτισμούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας παράστασης υψηλής αισθητικής και δυναμικής.

Καλοκαιρινή περιοδεία

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουλίου- Ρώμη, Ιταλία, Θέατρο της Teatro di Ostia

Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Ιουλίου– Κύπρος, Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος- Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Σάββατο 25 Ιουλίου – Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου (Φεστιβάλ Ολύμπου)

Advertisement

Παρασκευή 31 Ιουλίου- Δωδώνη, Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Αυγούστου- Επίδαυρος, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Φράγμα Θέρμης

Advertisement

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου- Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Kυριακή 6 Σεπτεμβρίου- Ελευσίνα, Πολιτιστικό Κέντρο «΄Ιρις»

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου- Βύρωνας, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη (Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων)

Advertisement

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου- Κηποθέατρο Παπάγου

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου- Πειραιάς, Βεάκειο Θέατρο

Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου- Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους

Advertisement

Advertisement