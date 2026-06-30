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Ο Τζέιμς Νόρτον ετοιμάζεται να αναλάβει τον πρώτο μεγάλο σαιξπηρικό ρόλο της θεατρικής του καριέρας, καθώς θα ενσαρκώσει τον Άμλετ σε μία νέα παραγωγή που θα παρουσιαστεί στο West End του Λονδίνου την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 40χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι θεωρεί«μεγάλη τιμή», αλλά και «αρκετά τρομακτική πρόκληση» την επιλογή του για τον ρόλο του τραγικού πρίγκιπα στη νέα μεταφορά του έργου από τον καταξιωμένο Γερμανό σκηνοθέτη -και γνώριμο μας στην Ελλάδα- Τόμας Οστερμάγιερ, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027.

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Η τελευταία θεατρική εμφάνιση του Νόρτον ήταν το 2023 στην ιδιαίτερα απαιτητική παράσταση «A Little Life», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Χάνια Γιαναγκιχάρα, μια εμπειρία που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως «το δυσκολότερο καλλιτεχνικό εγχείρημα της καριέρας του».

Ο Όστερμαϊερ παρουσίασε για πρώτη φορά τη δική του, πολυσυζητημένη εκδοχή του Άμλετ το 2008, ενώ η παράσταση ταξίδεψε στο Λονδίνο το 2011 με τον Λαρς Άιντινγκερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συγκεκριμένη παραγωγή ξεχώρισε για την έντονα διαδραστική της προσέγγιση, με τον πρωταγωνιστή να κινείται ανάμεσα στους θεατές και να φτάνει μέχρι και στο σημείο να αρπάξει το σημειωματάριο ενός κριτικού.

Ο Γερμανός δημιουργός, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του θεάτρου Schaubühne στο Βερολίνο από το 1999, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω στον Άμλετ για το West End. Θα είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ Σαίξπηρ στα αγγλικά και ανυπομονώ να εξερευνήσω το πρωτότυπο κείμενο ώστε να δώσω ζωή σε αυτή τη νέα παραγωγή. Ο πρώτος μου Άμλετ περιοδεύει στον κόσμο εδώ και 18 χρόνια και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή τη δουλειά στο Λονδίνο μαζί με τον Τζέιμς, ο οποίος, στο μυαλό μου, είναι ο ιδανικός Πρίγκιπας της Δανίας».

Ο Οστερμάγιερ είναι γνωστός για τη ριζοσπαστική και τολμηρή ματιά του πάνω στα κλασικά έργα. Πρόσφατα γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο με δύο παραγωγές υψηλού επιπέδου: τον «Γλάρο» με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ και το «Ένας Εχθρός του Λαού» με τον Ματ Σμιθ.

Από την πλευρά του, ο Νόρτον μίλησε με θαυμασμό για τον ιδιαίτερο και απαιτητικό τρόπο δουλειάς του σκηνοθέτη. «Μπορεί να είναι τρομακτικό αλλά με τον Τόμας Όστερμαϊερ να βρίσκεται στο τιμόνι, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι σε καλύτερα χέρια».

Με πληροφορίες από The Guardian