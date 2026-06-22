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Η παράσταση πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα και τη σύγκρουση του πάθους με την παράδοση σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία.

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Πενήντα χρόνια από την ίδρυση του και 90 χρόνια από τον θάνατο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει σε περιοδεία το αριστούργημα του Ισπανού ποιητή «Ματωμένος Γάμος». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής.

Το έργο

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Ο «Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα, μια ιστορία εμπνευσμένη από ένα πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.

Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικτνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.

Η υπόθεση

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.

Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

Ταυτότητα παράστασης

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Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Κώστας Τσιάνος

Σκηνοθεσία- στίχοι τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος

Σκηνικά & κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας

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Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Μουσική διδασκαλία: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

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Βοηθός σκηνοθέτη : Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου

Διανομή με σειρά εμφάνισης:

Χάρος (σαν ζητιάνα) – γειτόνισσα – Πεθερά Λεονάρντο: Αγγελική Λεμονή

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Μάνα: Ντίνα Αβαγιανού

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Γαμπρός: Αστέρης Κρικώνης

Γυναίκα: Χριστίνα Βράκα

Λεονάρντο: Άγγελος Ανδριόπουλος

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Κοπέλες: Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου

Βάγια: Νίκη Παλληκαράκη

Πατέρας Νίκος Αρβανίτης

Νύφη: Τζένη Καζάκου

Νέοι: Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης

Φεγγάρι: Δημήτρης Όντος

Περιοδεία

1,2& 3 Ιουλίου στις 21:15, Β αρχαίο Θέατρο Λάρισας

8 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη

9 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης

10 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής

11 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Λόφου Κιλκίς

15 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο «Ορέστης Μακρής» Χαλκίδα

18 Ιουλίου στις 21:15, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλα

25 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων

26 Ιουλίου στις 21:15, Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»

27 Ιουλίου στις 21;15, Δημοτικό Θερινό Θέατρο της Πάτρας

29 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο «Λατόμι» Τύρναβος

30 Ιουλίου στις 21:15, «Θέατρο Τεμπών» στο Ομόλιο

2 Αυγούστου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Ελασσόνας

24 Αυγούστου στις 21:00, Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου, Ιωάννινα

25 Αυγούστου στις 21:00, Ηγουμενίτσα

27 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»

29 Αυγούστου στις 21:00, «Θέατρο Χοροστάσι» Κρανιά

31 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων

2 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη

4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» Βόλος

5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας

Παραστάσεις στην Αθήνα

Τρίτη 14 Ιουλίου στις 21:15, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:15, Κηποθέατρο Δήμου Παπάγου

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Βράχων

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Αχαρνές

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός, Αττική

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 12 Σεπτεμρβίου στις 21:00 στη Νέα Σμύρνη

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Πέτρας

Info

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 18€, προπώληση 15€, μειωμένο 12€ (ΑΜΕΑ, ανέργων, πολύτεκνων, τριτέκνων, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό άνω των οκτώ ατόμων)