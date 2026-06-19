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Η παραγωγή εντάσσεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και στον εορτασμό των εκατό ετών της Ακαδημίας Αθηνών.

Πρόκειται για την τελευταία παράσταση που φιλοξενείται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνισης του χώρου.

Η σκηνοθεσία συνδυάζει την ευριπίδεια τραγωδία με αποσπάσματα από την Πολιτεία του Πλάτωνα, εστιάζοντας σε ζητήματα ηθικής, δικαιοσύνης και ανθρώπινης ευθύνης.

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Ο Στάθης Λιβαθινός επιστρέφει στην αρχαία τραγωδία με την παράσταση «Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας», που παρουσιάζεται στις 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αλλά και του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2026).

Η παράσταση του έμπειρου σκηνοθέτη -και Ακαδημαϊκού στην έδρα Θεατρικής Τέχνης- αποκτά ξεχωριστό συμβολικό και ιστορικό βάρος, καθώς αποτελεί την τελευταία θεατρική παραγωγή που θα παρουσιαστεί στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού πριν από την έναρξη των εργασιών ανακαίνισής του.

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Η «Εκάβη» του Ευριπίδη, γραμμένη στα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου, αποτυπώνει έναν κόσμο σε κρίση, όπου το δίκαιο και οι ηθικές αξίες έχουν καταρρεύσει. Μέσα σε αυτό το τοπίο βίας και απώλειας, η άλλοτε κραταιά Εκάβη, συντετριμμένη από την απώλεια και εκτεθειμένη στην ιστορική βία, έρχεται αντιμέτωπη με τη διάλυση κάθε σταθεράς του κόσμου της.

Βασίλισσα, μητέρα, αιχμάλωτη, φέρει πάνω στο σώμα της τα ίχνη του πολέμου και της ανθρώπινης ωμότητας ενώ, μέσα στην αποσάθρωση κάθε έννοιας δικαίου, οδηγείται σταδιακά σε μια οριακή κατάσταση όπου ο πόνος, η εκδίκηση, η ηθική και η δικαιοσύνη απλώς συγχέονται.

Απέναντι σε αυτή τη συντριβή, τα αποσπάσματα από την «Πολιτεία του Πλάτωνα» φέρνουν μια διαφορετική οπτική: το δίκαιο ως βάση μιας αρμονικής κοινωνίας και την αλήθεια ως κάτι που ξεπερνά τα φαινόμενα. Άξονας της σκηνοθεσίας είναι συγκεκριμένα «Ο μύθος του Σπηλαίου» – η εμβληματική πλατωνική αλληγορία για την πλάνη, τη γνώση και τη δυνατότητα αφύπνισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκάβη φωτίζεται εκ νέου, σε έναν κόσμο όπου, πέρα από τους αθώους νεκρούς, κανείς δεν μένει ηθικά αλώβητος.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση τραγωδίας και φιλοσοφίας, η παράσταση μετατρέπεται σε πεδίο στοχασμού, όπου αναμετρώνται τα όρια της επίγνωσης, του ανθρώπινου μέτρου και της ευθύνης.

Η «Εκάβη» του Ευριπίδη αναδεικνύει με συγκλονιστικό τρόπο τον ανθρώπινο πόνο και τη μεταμόρφωση της οδύνης σε εκδίκηση, μέσα στο σκοτεινό τοπίο μετά τον Τρωικό πόλεμο. Μια διαχρονική τραγωδία που φωτίζει τα όρια της δικαιοσύνης και της ηθικής σε συνθήκες απόλυτης καταστροφής.

Συντελεστές

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Μετάφραση: Έλσα Ανδριανού

Σύνθεση κειμένων: Έλσα Ανδριανού, Στάθης Λιβαθινός

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός

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Σκηνικά– Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Θοδωρής Αμπαζής

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

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Κινησιολογία – Διδασκαλία Μάσκας: Camilo Betancor

Σχεδιασμός ήχου – ηχοληψία: Κώστας Μιχόπουλος

Κατασκευή Μασκών: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

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Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Μαγγίνα

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Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Βοηθός συνθέτη: Γιώργος Καρούμπαλος

Παίζουν (αλφαβητικά): Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Καρδώνης, Νέστωρ Κοψιδάς, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Θεοδοσία Σαββάκη, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης

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Μουσικοί επί σκηνής:

Γιώργος Κοκκινάρης, κοντραμπάσο

Άγγελος Παππάς, ηλεκτρική κιθάρα

Ιάκωβος Παυλόπουλος, κρουστά

Info

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη: 60€

Α’ Ζώνη: 55€

Β Ζώνη: 45€

Γ’ Ζώνη: 40€

Δ’ Ζώνη: 35€

E’ Ζώνη: 25€

ΣΤ’ Ζώνη: 20€

Περιορισμένης ορατότητας: 10€

Προπώληση

Τηλεφωνική αγορά

Δε-Πα 10:00-18:00 +30 2118008181

ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10:00-17:00 +30 2104834913

Διαδικτυακά

aefestival.gr

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ekabi-3