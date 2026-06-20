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Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε σε 660.682 άτομα τον Μάιο του 2026, παρουσιάζοντας μείωση κατά -80.324 άτομα (-10,8%) σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 και κατά -76.943 άτομα (-10,4%) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026.

Με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για την εγγεγραμμένη ανεργία, από τους 660.682 ανέργους, οι 373.042 (ποσοστό 56,5%) παραμένουν εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ οι 287.640 (ποσοστό 43,5%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Ως προς το φύλο, οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των εγγεγραμμένων ανέργων, με 441.984 άτομα (ποσοστό 66,9%), ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 218.698 άτομα (ποσοστό 33,1%).

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Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 185.722 άτομα (ποσοστό 28,1%). Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό εγγεγραμμένων, καθώς σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 315.685 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Σε περιφερειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων ανέργων εντοπίζεται στην Περιφέρεια Αττικής με 226.352 άτομα (ποσοστό 34,3%), ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 134.219 άτομα (ποσοστό 20,3%).

Όσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους, τον Μάιο του 2026 ο αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν επίδομα εντός του μήνα ανήλθε σε 110.856 άτομα. Από αυτούς, οι 94.560 (ποσοστό 85,3%) ανήκουν στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών επιδοτούμενων κατηγοριών, ενώ οι 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικά εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 63.443 άτομα (ποσοστό 57,2%) και οι άνδρες σε 47.413 άτομα (ποσοστό 42,8%).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, οι 90.876 (ποσοστό 82,0%) είναι κοινοί άνεργοι, οι 1.939 (ποσοστό 1,7%) οικοδόμοι, οι 16.296 (ποσοστό 14,7%) εποχικά απασχολούμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα, οι 1.392 (ποσοστό 1,3%) εποχικοί εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, οι 285 (ποσοστό 0,3%) εκπαιδευτικοί και οι 68 (ποσοστό 0,1%) ανήκουν σε λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων.

Η σύγκριση των στοιχείων του Μαΐου 2026 με εκείνα του Μαΐου 2025 καταδεικνύει την έντονη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Ειδικότερα, ο Μάιος του 2026 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση των τελευταίων ετών, με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων να υποχωρεί στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 660.682 ατόμων, σημειώνοντας ετήσια μεταβολή -10,8%.