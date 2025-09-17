Όσο ψάχνουν… βρίσκουν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε στάδιο της έρευνας οδηγεί σε νέα στοιχεία και σε νέα πρόσωπα, τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν στις λίστες που είχαν αρχικά σχηματοποιηθεί. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτήν που υπήρχε στα πρώτα στάδια της έρευνας, γεγονός που δείχνει ότι η υπόθεση θα έχει μακρά πορεία. Το ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει η Αρχή είναι εάν λειτουργούσε οργανωμένο «κύκλωμα» ή οργανωμένα «κυκλώματα» εντός ή πέριξ του Οργανισμού, επιτρέποντας σε κάποιους να εκμεταλλεύονται τα κενά νόμου και τους ελλείπεις ελέγχους.

Σε ερώτηση της HuffPost για το αν ανάμεσα στα νέα αυτά πρόσωπα υπάρχουν και πολιτικά στελέχη ή άτομα που σχετίζονται με τη λειτουργία πολιτικών κομμάτων, η απάντηση που δόθηκε ήταν κατηγορηματική: Όχι. Ωστόσο, οι λίστες της Αρχής εμπλουτίζονται με νέα ονόματα μεγαλοαγροτών και κτηνοτρόφων που είχαν λάβει σημαντικά ποσά επιδοτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί αν τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκαν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για επιδοτήσεις (όχι λόγω ζημιάς, αλλά) αναπτυξιακού χαρακτήρα που προορίζονταν για την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους.

Τι ψάχνει η Αρχή για το Ξέπλυμα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα εστιάζει στην ιχνηλάτηση της διαδρομής των χρημάτων που δόθηκαν μέσω επιδοτήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει αν αξιοποιήθηκαν για τον σκοπό που χορηγήθηκαν ή αν κατευθύνθηκαν σε άλλες δραστηριότητες. Εξετάζονται τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταφορές κεφαλαίων, τιμολόγια και επενδυτικά σχέδια, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται «φουσκωμένες» δαπάνες ή έργα που δεν ολοκληρώθηκαν. Παράλληλα, διερευνώνται ενδεχόμενες διασυνδέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, με στόχο να χαρτογραφηθεί το πλήρες δίκτυο συναλλαγών και να εντοπιστούν τυχόν απόπειρες συγκάλυψης ή ανακύκλωσης κεφαλαίων.

Παράλληλα, το κράτος ενισχύει τον ελεγκτικό του μηχανισμό, σφίγγοντας τα λουριά σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει υψηλά ποσά επιδοτήσεων, αυτήν τη φορά στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Κάθε φάκελος θα ελεγχθεί εξονυχιστικά, τόσο ως προς τη νομιμότητα των στοιχείων που είχαν παρουσιαστεί εξαρχής, όσο και ως προς το πώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα που έλαβαν είτε με τη μορφή άμεσης χρηματοδότησης είτε μέσω φοροελαφρύνσεων. Το εύρος της έρευνας καλύπτει την περίοδο από το 2004 μέχρι σήμερα, ενώ πρωτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου την τελική «σφραγίδα» ελέγχου την είχαν δόσει ότι κρατικά όργανα, αλλά εταιρείες οκρωτών λογιστών…

Με το νέο πλαίσιο που προωθείται, όσοι εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο θα υποχρεώνονται να αναρτούν τα απαιτούμενα στοιχεία σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, με σκοπό τη διαφάνεια και τον συνεχή έλεγχο. Όσοι διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα ή ακόμη και να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τις περιπτώσεις πτώχευσης. Ακόμα και αν μια εταιρεία έχει χρεοκοπήσει, το Δημόσιο θα διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει τις επιδοτήσεις απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν συμμετοχή στην ιδιοκτησία ή κατείχαν θέσεις ευθύνης στη διοίκηση. Έτσι, η πολιτεία επιδιώκει να κλείσει όλα τα παράθυρα ασυδοσίας και να διασφαλίσει ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν θα καταλήγει σε λάθος χέρια.

Αυτή φυσικά είναι η πρόθεση. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος…