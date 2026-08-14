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Σοβαρά ερωτήματα για την εξέλιξη των θερινών φορολογικών ελέγχων δημιουργεί η απόφαση των εφοριακών να προχωρήσουν σε δεκαήμερη απεργία – αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους, από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, δηλαδή στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και της επιχείρησης «Θέρος 2026» της ΑΑΔΕ.

Η κινητοποίηση αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή των υπαλλήλων στους επιτόπιους ελέγχους και όχι τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν η αποχή έχει μεγάλη συμμετοχή, ενδέχεται να επηρεαστεί ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ, η οποία έχει ήδη αναπτύξει ελεγκτικά κλιμάκια σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

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Το φετινό σχέδιο ελέγχων βασίζεται σε αιφνιδιαστικές επισκέψεις, μετακινήσεις ελεγκτών από διαφορετικές περιοχές της χώρας ώστε να αποφεύγονται οι τοπικές γνωριμίες, αλλά και σε στοχευμένες παρεμβάσεις που προκύπτουν από διασταυρώσεις στοιχείων, καταγγελίες και ανάλυση δεδομένων. Στο στόχαστρο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής, πρατήρια καυσίμων και άλλες δραστηριότητες με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση αποτελεί αντίδραση σε εργασιακά προβλήματα, όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, οι απλήρωτες υπερωρίες, η έλλειψη επαρκών μέτρων ασφάλειας κατά τους ελέγχους και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών. Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει με ποιον τρόπο θα καλυφθούν τυχόν κενά στους ελέγχους, εφόσον η αποχή εφαρμοστεί σε μεγάλη έκταση.