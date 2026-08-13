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Με εντατικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης συνεχίζεται η προσπάθεια της Επιθεώρησης Εργασίας για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, σε μια περίοδο όπου η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και οι ανάγκες για προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, καφέ, μπαρ και γενικότερα επιχειρήσεις που απασχολούν εποχικούς εργαζομένους. Οι επιθεωρητές ελέγχουν αν τηρούνται τα δηλωμένα ωράρια εργασίας, αν εφαρμόζεται σωστά η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και αν υπάρχουν περιπτώσεις αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

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διαίτερη προσοχή δίνεται στις τουριστικές περιοχές, όπου η αυξημένη ζήτηση οδηγεί πολλές επιχειρήσεις σε διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται επιχειρήσεις που έχουν παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν ή δεν έχουν ελεγχθεί τα τελευταία χρόνια, με την επιλογή τους να γίνεται μέσω συστημάτων ανάλυσης κινδύνου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας προβλέπει αυξημένο αριθμό ελέγχων το 2026, με την εστίαση να αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους προτεραιότητας, μαζί με τα τουριστικά καταλύματα, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι στόχος δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Για τους εργοδότες, η συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο, καθώς οι έλεγχοι είναι πιο στοχευμένοι και αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία που εντοπίζουν ευκολότερα περιπτώσεις παραβατικότητας.