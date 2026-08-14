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Τα μετρητά εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις καθημερινές συναλλαγές στην Ευρωζώνη, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το 92% των επιχειρήσεων με φυσικά σημεία πώλησης εξακολουθεί να δέχεται πληρωμές με μετρητά, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 90% που είχε καταγραφεί το 2024.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 8.205 επιχειρήσεις από τις 21 χώρες της Ευρωζώνης, δείχνει ότι η πτώση στη χρήση μετρητών που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας φαίνεται να ανακόπτεται. Τα μετρητά παραμένουν το πιο ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής, ενώ οι πληρωμές με κάρτες διατηρούνται σχεδόν αμετάβλητες, με ποσοστό αποδοχής 88%.

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Την ίδια στιγμή, οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η αποδοχή τους από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε θεαματικά, από 36% το 2024 σε 68% το 2026, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών προς τις ψηφιακές συναλλαγές.

Παράλληλα, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει ότι έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, επενδύοντας σε νέα συστήματα πληρωμών χωρίς μετρητά ή περιορίζοντας τα ταμεία που δέχονται μετρητά. Επιπλέον, το 13% έχει ήδη εγκαταστήσει σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης (self-checkout).

Ωστόσο, όταν καλούνται να εξηγήσουν γιατί συνεχίζουν να δέχονται μετρητά, οι επιχειρήσεις αναφέρουν ως βασικά πλεονεκτήματα την προστασία της ιδιωτικότητας, την αξιοπιστία και την ανταπόκριση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά την ψηφιακή μετάβαση, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ζωής στην Ευρωζώνη.