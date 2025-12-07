Σχεδόν μισό εκατομμύριο Αμερικανοί έχασαν τα σπίτια τους ή κινδυνεύουν άμεσα, μετά από κατασχέσεις τραπεζών εξαιτίας των λεγόμενων δανείων «ζόμπι» που μετά από δεκαετίες «ζωντανεύουν».

Σε έρενά του το Bloomberg Investigates αποκάλυψε, ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών στις ΗΠΑ που εισπράτουν χρέη από στεγαστικά δάνεια έχει στραφεί πλέον στην αγορά ενός συγκεκριμένου τύπου δανείου, γνωστού ως στεγαστικό δάνειο «ζόμπι».

Είναι κόκκινα δάνεια που για χρόνια περνούσαν από διάφορες εισπρακτικές εταιρείες που για διάφορους λόγους κατέληξαν να μην μπορούν να εισπραχθούν. Όμως τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί μια βιομηχανία γύρω από αυτά τα ξεχασμένα δάνεια τα οποία οι δανειολήπτες πήραν κυρίως πριν από τη Μεγάλη Ύφεση, και μετά την πτώση των τιμών των κατοικιών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, εταιρείες που συχνά αυτοαποκαλούνται επενδυτές, και έχουν ως βασική τους δραστηριότητα την είσπραξη τέτοιων οφειλών, αγοράζουν παλιά δεύτερα στεγαστικά δάνεια (που είχαν θεωρηθεί διευθετημένα ή ξεχασμένα μετά από ρυθμίσεις ή πτωχεύσεις) από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και διαχειριστές, απαιτούν να πληρώνουν με απροσδόκητα υψηλούς τόκους.

Τις περισσότερες φορές, οι δανειολήπτες βρίσκονται μπροστά σε κατασχέσεις χωρίς κανείς να τους έχει ενημερώσει ή τους στέλνουν ειδοποιητήρια για χρέη που ξεπερνούν και το διπλάσιο του αρχικού τους δανείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε το Bloomberg, περισσότερα από 600.000 δεύτερα στεγαστικά δάνεια που εκδόθηκαν τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για τους δανειολήπτες, αποκαλώντας την «τον μεγαλύτερο εφιάλτη των Αμερικανών».

Κι όλα αυτά όταν οι κυβερνήσεις των Πολιτειών και των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών, αδιαφορούν με αποτέλεσμα να έχουν αφήσει χιλιάδες δανειολήπτες ακάλυπτους στα νύχια των funds που αποφάσιασαν να επαναδιεκδικήσουν ξεχασμένες οφειλές ακόμη και μετά από 20 χρόνια.