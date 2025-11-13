Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τους κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου, βάζοντας τέλος στο καθεστώς αδασμολόγητων εισαγωγών για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που φθάνουν από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά και τη σθεναρή στήριξη της Γαλλίας και πλέον της Ελλάδας, το ισχύον όριο των 150 ευρώ αναμένεται να καταργηθεί πλήρως, ώστε κάθε εισαγόμενο δέμα να υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και δασμό, ανεξάρτητα από την αξία του.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή ενός σταθερού τέλους 2 ευρώ ανά αποστολή – το λεγόμενο handling fee – που θα εισπράττουν τα τελωνεία για να καλύπτουν το κόστος επεξεργασίας και ελέγχου εκατομμυρίων μικροδεμάτων που φθάνουν καθημερινά στην ΕΕ. Το τέλος αυτό, σύμφωνα με πηγές των Financial Times και του Reuters, αποτελεί βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης και θα επιβληθεί από το 2026, εφόσον εγκριθεί η τελική μορφή του πακέτου.

Η Γαλλία έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης εφαρμογής του μέτρου – ακόμη και πριν από το 2028 που αρχικά προέβλεπε η Επιτροπή – υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση θα επιτρέψει σε μεγάλες πλατφόρμες, όπως Temu, Shein και AliExpress, να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται την εξαίρεση και να προσφέρουν υπερβολικά φθηνά προϊόντα εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι «η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής και τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο από τις αρχές του 2026».



«Τσουνάμι» μικροδεμάτων προς την Ευρώπη

Τα στοιχεία της Κομισιόν αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου:

Το 2024, περισσότερα από 4,6 δισεκατομμύρια μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ εισήλθαν στην ΕΕ – σχεδόν 12 εκατομμύρια την ημέρα .

αξίας έως 150 ευρώ εισήλθαν στην ΕΕ – σχεδόν . Το 91 % αυτών προέρχεται από την Κίνα, ενώ εκτιμάται ότι έως και 65 % δηλώνονται με υποτιμημένη αξία για να αποφύγουν δασμούς.

αυτών προέρχεται από την Κίνα, ενώ εκτιμάται ότι έως και δηλώνονται με υποτιμημένη αξία για να αποφύγουν δασμούς. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν επίσημα επιμέρους στοιχεία, εκτιμάται ότι εκατομμύρια τέτοια δέματα εισέρχονται κάθε χρόνο μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών και courier, με ελάχιστους ελέγχους.

Η μεταρρύθμιση έχει τριπλό στόχο:

Διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με υποχρεωτική δήλωση όλων των εισαγωγών και ιχνηλασιμότητα. Προστασία των καταναλωτών, ώστε να μη φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας ή επικίνδυνα για την υγεία. Ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που σήμερα χάνουν έσοδα και θέσεις εργασίας απέναντι σε προϊόντα χωρίς δασμούς ή ποιοτικούς ελέγχους.