Ένα νέο, ενιαίο και σαφώς πιο… “επιθετικό” μοντέλο ελέγχων επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιχειρώντας να βάλει «ΔΕΟΣ» στη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και την οργανωμένη οικονομική παραβατικότητα. Με τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ), η ΑΑΔΕ προχωρά σε μια βαθιά αναδιάρθρωση των ελεγκτικών της μηχανισμών, ενοποιώντας δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν κατακερματισμένα.

Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ισχυρό επιχειρησιακό «κόμβο», με πανελλαδική εμβέλεια και αυξημένη ευελιξία, σχεδιασμένο να παρεμβαίνει ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά εκεί όπου εντοπίζονται υψηλοί κίνδυνοι φορολογικής και τελωνειακής παραβατικότητας. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της βρίσκεται ο κεντρικός σχεδιασμός, ο στενός συντονισμός και η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Η ΓΔ ΔΕΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων, με βάση ανάλυση κινδύνου και δεδομένα, και με τη συμμετοχή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η οργανωμένη και αποφασιστική αντιμετώπιση φαινομένων όπως η συστηματική φοροδιαφυγή, η απάτη στον ΦΠΑ, το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, καθώς και η διαφθορά σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους και δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, σε πολύπλοκες υποθέσεις με διεθνή χαρακτηριστικά, αλλά και σε περιπτώσεις όπου η παραβατικότητα εμφανίζεται οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να ξεπεράσει τη λογική των αποσπασματικών ελέγχων και να περάσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η ΓΔ ΔΕΟΣ προκύπτει από τη μετεξέλιξη της μέχρι σήμερα Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔ ΣΔΟΕ) και ενισχύεται ουσιαστικά με τη μεταφορά κρίσιμων ελεγκτικών μονάδων από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Η ενοποίηση αυτή δημιουργεί, για πρώτη φορά, έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου με κοινή διοίκηση, σαφή ιεραρχία και κοινά επιχειρησιακά εργαλεία.

Το «ΔΕΟΣ», σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, δεν είναι απλώς ένα νέο ακρωνύμιο, αλλά μια στρατηγική επιλογή για να περιοριστεί το μαύρο χρήμα και να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη.