Με μια κίνηση που βάζει τέλος σε χρόνια αδικία, το υπουργείο Εργασίας καθιερώνει το δικαίωμα στο επίδομα μητρότητας με 200 ένσημα συνολικά, ανεξάρτητα από πόσους εργοδότες ή ασφαλιστικά ταμεία προέρχονται. Χιλιάδες γυναίκες που μέχρι σήμερα αποκλείονταν επειδή η εργασία τους ήταν «σπασμένη» σε διαφορετικούς φορείς, θα μπορούν πλέον να λάβουν την οικονομική στήριξη που δικαιούνται κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία.

• Προϋπόθεση 200 ενσήμων ενιαία: Μέχρι σήμερα, οι 200 ημέρες ασφάλισης έπρεπε να είναι στο ίδιο πρώην ασφαλιστικό ταμείο, εντός των δύο τελευταίων ετών πριν τον τοκετό. Αυτό σήμαινε ότι γυναίκες με διακεκομμένη εργασία, ή που άλλαζαν εργοδότη/φορέα, αποκλείονταν άδικα. Με τη νέα ρύθμιση, όλα τα ένσημα που έχει συγκεντρώσει μια εργαζόμενη προσμετρώνται ενιαία, ακόμα κι αν προέρχονται από διαφορετικούς εργοδότες ή ταμεία.

Advertisement

Advertisement

• Διάρκεια επιδόματος: Το επίδομα κυοφορίας και λοχείας καλύπτει 119 ημέρες συνολικά – 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά.

• Φορέας καταβολής: Η καταβολή γίνεται από τον e-ΕΦΚΑ, δηλαδή από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο η εργαζόμενη είναι ασφαλισμένη τη στιγμή της αίτησης.

Η αδικία που καταργείται!

Προηγούμενο καθεστώς: Μία γυναίκα έχει εργαστεί 140 ημέρες σε έναν φορέα και άλλες 60 ημέρες σε διαφορετικό. Αν και συνολικά έχει 200 ημέρες ασφάλισης, δεν δικαιούνταν το επίδομα, επειδή δεν συμπλήρωνε τις 200 ημέρες στον ίδιο φορέα.



Με το νέο καθεστώς: Η ίδια περίπτωση — 140 + 60 ένσημα — θα δικαιούται το επίδομα, αφού όλα τα ένσημα προσμετρώνται ενιαία, ανεξαρτήτως των ταμείων. Δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός «ίδιου ασφαλιστικού φορέα».

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης επίδομα κύησης και λοχείας δεν είναι ένα ενιαίο, σταθερό ποσό· υπολογίζεται με βάση το βασικό επίδομα ασθενείας και τις τυχόν προσαυξήσεις για οικογενειακά βάρη, επομένως εξαρτάται από τις αποδοχές της δικαιούχου και τον τρόπο καταγραφής τους στον e-ΕΦΚΑ.

Advertisement

Ο τρόπος υπολογισμού βασίζεται στο ημερήσιο επίδομα ασθενείας — το οποίο, ενδεικτικά, αντιστοιχεί περίπου στο 50% του τεκμαρτού/μέσου ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης, προκύπτοντας από τον μέσο όρο αποδοχών του ασφαλισμένου στις τελευταίες 30 εργάσιμες ημέρες.

Ενδεικτικό παράδειγμα (πολύ διαδεδομένο σενάριο): εργαζόμενη με κατώτατο μεικτό μισθό 880 € (όπως ισχύει από 1/4/2025). Αν εκτιμήσουμε πρόχειρα μέσο ημερομίσθιο ≈ 880 € / 25 εργάσιμες = 35,20 € την ημέρα, τότε το ημερήσιο επίδομα (≈50%) είναι ~17,6 €. Για 119 ημέρες αυτό δίνει περίπου 2.094 € μικτά συνολικά — πριν τυχόν προσαυξήσεις για οικογενειακά βάρη και πριν κρατήσεις/φορολόγηση, που θα μειώσουν το τελικό καθαρό ποσό.







Advertisement