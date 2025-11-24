Πάνω από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα επισκεφθούν σήμερα Δευτέρα (24/11) το ΑΤΜ της τράπεζας τους για να τσεκάρουν αν μπήκε το επίδομα των 250 ευρώ. Η κυβέρνηση που το θεσμοθέτησε ως μόνιμο ετήσιο βοήθημα για συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες, αποφάσισε να το δώσει πριν το τέλος του μήνα.

Βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι

Ηλικία: Ο δικαιούχος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Για παράδειγμα: Αν κάποιος κλείσει τα 65 μέσα στο 2025, τότε δικαιούται το επίδομα τον Νοέμβριο του 2026.

Εισόδημα: Για άγαμους ή χήρους: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Για έγγαμους ή συμβιούντες: οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ. Στον υπολογισμό του εισοδήματος περιλαμβάνονται συντάξεις, μερίσματα, τόκοι, μισθώματα, αναδρομικά – καθώς και τεκμαρτά εισοδήματα

Περιουσιακά κριτήρια: Ακίνητη περιουσία για άγαμους: έως 200.000 ευρώ αξία (βάσει ΕΝΦΙΑ). Για έγγαμους: έως 300.000 ευρώ.

Κατάσταση συνταξιοδότησης: Πρέπει να έχει εκδοθεί οριστική σύνταξη μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2025, προκειμένου να ενταχθεί στο μέτρο για το έτος 2025.

Χωρίς αίτηση: Η καταβολή γίνεται αυτόματα, μέσω των στοιχείων που τηρούν η ΑΑΔΕ και ο e‑ΕΦΚΑ, χωρίς ο συνταξιούχος να χρειάζεται να υποβάλει αίτηση.

Ποιοι χάνουν το επίδομα

Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες που δεν θα λάβουν την ενίσχυση, είτε επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια είτε επειδή στοιχείο «εκτός» κάνει τη διαφορά. Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη κι αν λαμβάνουν σύνταξη. Όσοι εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση και έχουν εισόδημα από εργασία που αυξάνει το συνολικό εισόδημα πάνω από τα όρια. Όσοι έχουν μέγάλη προσωπική διαφορά (στις συντάξεις τους) που αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα πάνω από τα 14.000 ή 26.000 ευρώ.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024 – αυτά προσμετρώνται και μπορεί να ακυρώσουν τη δυνατότητα λήψης. Όσοι έχουν προσωρινή σύνταξη, όχι οριστική, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025.

Παραδείγματα

Παράδειγμα Α : Ο κ. Π. είναι άγαμος, 67 ετών, έχει κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ/μήνα, χωρίς άλλες πηγές εισοδήματος, και η αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι 180.000 ευρώ. Πληροί τα κριτήρια (ηλικία >65, εισόδημα <14.000, περιουσία <200.000) → Δικαιούται τα 250 ευρώ .

: Ο κ. Π. είναι άγαμος, 67 ετών, έχει κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ/μήνα, χωρίς άλλες πηγές εισοδήματος, και η αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι 180.000 ευρώ. Πληροί τα κριτήρια (ηλικία >65, εισόδημα <14.000, περιουσία <200.000) → . Παράδειγμα Β : Η κ. Μ. είναι χήρα 66 ετών, σύνταξη 1.100 ευρώ, αλλά έχει εισόδημα από ενοίκιο που ανεβάζει το ετήσιο εισόδημά της στα 15.000 ευρώ. → Δεν δικαιούται , λόγω εισοδηματικού ορίου.

: Η κ. Μ. είναι χήρα 66 ετών, σύνταξη 1.100 ευρώ, αλλά έχει εισόδημα από ενοίκιο που ανεβάζει το ετήσιο εισόδημά της στα 15.000 ευρώ. → , λόγω εισοδηματικού ορίου. Παράδειγμα Γ : Ο κ. Δ. έκλεισε τα 65 μέσα στο 2025 – δηλαδή δεν το είχε συμπληρώσει έως 31/12/2024. → Δεν δικαιούται το 2025 , αλλά θα το λάβει τον Νοέμβριο του 2026.

: Ο κ. Δ. έκλεισε τα 65 μέσα στο 2025 – δηλαδή δεν το είχε συμπληρώσει έως 31/12/2024. → , αλλά θα το λάβει τον Νοέμβριο του 2026. Παράδειγμα Δ: Η κ. Ε. είναι 68 ετών, εισόδημα 12.000 ευρώ, περιουσία 250.000 ευρώ (άγαμη). → Δεν δικαιούται λόγω περιουσιακού ορίου (≥200.000).

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη. Σίγουρα, ποτελεί μια θετική πρωτοβουλία για τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά δεν καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων και δεν λύνει όλα τα προβλήματα εισοδήματος στην τρίτη ηλικία.

