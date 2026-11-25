Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές πραγματοποιούν πλέον περισσότερες συναλλαγές στα καταστήματα με κάρτες παρά με μετρητά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων παρουσιάζουν αυξητική τάση, φτάνοντας το εννέα τοις εκατό του συνόλου των συναλλαγών στα ταμεία.

Τα μετρητά παραμένουν κυρίαρχα για αγορές μικρής αξίας κάτω των είκοσι ευρώ, καθώς οι καταναλωτές εκτιμούν την ιδιωτικότητα που προσφέρουν.

Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί σημαντική την ελευθερία επιλογής μεταξύ διαφορετικών μεθόδων πληρωμής και δεν επιθυμεί την πλήρη κατάργηση των μετρητών.

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Με κάρτες ψωνίζουν πλέον οι Ευρωπαίοι καθώς για πρώτη φορά από τότε που συλλέχθηκαν συγκρίσιμα στοιχεία το 2016, οι πληρωμές με κάρτα στα καταστήματα έχουν ξεπεράσει εκείνες με μετρητά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε έρευνα 51.500 ατόμων το 2026, το 45% των συναλλαγών στα ταμεία πληρωμών πραγματοποιήθηκαν με κάρτα και το 44% με μετρητά. Το μερίδιο των πληρωμών μέσω κινητού, όπως μέσω smartphone, αυξήθηκε από 6% στην προηγούμενη μελέτη το 2024 σε 9%.

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Τα μετρητά διατηρούν την ισχυρότερη θέση τους για μικρά ποσά και πληρωμές μεταξύ ιδιωτών, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Ωστόσο, οι κάρτες χρησιμοποιούνται για ολοένα και μικρότερα ποσά: το μέσο ποσό πληρωμής με κάρτα μειώθηκε από 59 ευρώ το 2019 σε 35 ευρώ το 2026.

Τα μετρητά κυριαρχούν για πληρωμές κάτω των 20 ευρώ. Αποτιμώνται για την ιδιωτικότητά τους και για την παρακολούθηση των δαπανών. Από την οπτική γωνία του καταναλωτή, οι κάρτες προσφέρουν ευκολία και ταχύτητα.

«Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τραπεζικές κάρτες, ενώ οι πληρωμές με μετρητά γίνονται λιγότερο συνηθισμένες. Ωστόσο, σχεδόν κανείς δεν θέλει να εγκαταλείψει εντελώς τα μετρητά», αναφέρει η έρτευνα της ΕΚΤ.

«Οι ψηφιακές μέθοδοι πληρωμής αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή ζωή, αλλά για τους Ευρωπαίους, η ελευθερία επιλογής είναι ύψιστης σημασίας», λέει ο Πιέρο Τσιπολόνε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Σχεδόν κανείς δεν απαρνείται εντελώς τα μετρητά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών μεθόδων πληρωμής: το 82% θεωρεί σημαντικό να είναι σε θέση να πληρώνει ψηφιακά, ενώ το 62% εκτιμά τη χρήση μετρητών. Μόνο το 3% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ μετρητά.

Για τους περισσότερους καταναλωτές, η πρόσβαση σε μετρητά παραμένει χωρίς προβλήματα, αναφέρει η ΕΚΤ. Λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο αντιμετώπισε προβλήματα κατά την προσπάθεια ανάληψης χρημάτων από ΑΤΜ, κυρίως επειδή ήταν εκτός λειτουργίας. Σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τουλάχιστον το 12% των καταναλωτών ανέφερε ότι οι πληρωμές μέσω κινητού ή κάρτας είχαν απορριφθεί τουλάχιστον μία φορά.