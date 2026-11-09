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Η εκλογή του νέου επικεφαλής αναμένεται να ανακοινωθεί στη Σύνοδο Κορυφής τον Δεκέμβριο, μετά την απομάκρυνση της Λαγκάρντ τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο Ισπανός υποψήφιος εκπροσωπεί την πτέρυγα των μετριοπαθών οικονομολόγων, ενώ ο Ολλανδός ανήκει παραδοσιακά στην ομάδα των υποστηρικτών της αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Ο επόμενος πρόεδρος θα κληθεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις του πληθωρισμού και των επιτοκίων, λαμβάνοντας καθοριστικές αποφάσεις για την οικονομική πορεία της Ένωσης.

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Δύο τεχνοκράτες από διαφορετικά στατόπεδα μέσα στην ΕΚΤ, μπαίνουν στην «κούρσα» για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την πρόωρη απομάκρυνσή της στις 7 Φεβρουαρίου του 2027.

Με τις υποψηφιότητες να έχουν ανακοινωθεί επίσημα σήμερα, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος είναι ο αντίπαλος του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Ολλανδίας Κλάας Κνοτ, με την επιλογή να έχει ιδανικά ανακοινωθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

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Μέχρι τότε, θα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τεράστιο παρασκήνιο ισορροπιών μεταξύ χωρών και ιδεολογιών, καθώς οι δύο υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικά στρατόπεδα, με τον νέο επικεφαλής της ΕΚΤ να αναλαμβάνει το πόστο του σε μια δύσκολη εποχή καθώς θα λάβει καθοριστικές αποφάσεις για την δημοσιονομική πολιτική της Ενωσης, σε μια εποχή υψηλού πληθωρισμού και αυξήσεων στα επιτόκια.

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος είναι Ισπανός οικονομολόγος και ένας από τους σημαντικούς τεχνοκράτες στον χώρο της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής.

Από το 2025 είναι Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας ενώ διετέλεσε από το 2018 έως το 2024 διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας.

Από το 2019 έως το 2024 ήταν πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία ενώ συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο Ισπανός, ανήκει στην περίφημη πτέρυγα των «περιστεριών» της ΕΚΤ, των μετριοπαθώς οικονομολόγων που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και υπερασπίζονται τις ήπιες αυξήσεις των επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να είναι υπέρ και των εύκολων μειώσεων.

Αντίθετα ο Κνοτ, είναι ένα από τα περίφημα «γεράκια» της ΕΚΤ, ομάδα στην οποία ανήκουν παραδοσιακά οι Γερμανοί τραπεζίτες, από τους οποίους πιθανότατα θα λάβει και στήριξη, αν και πληροφορίες θέλουν και την Γαλλία να του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, γεγονός που θα δυσκολέψει σημαντικά την υποψηφιότητα του Ισπανού

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Ο Κλάας Κνότ έχει διετελέσει από το 2011–2025, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας ενώ το διάστημα 2021–2025 ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) ενώ για 14 χρόνια συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Είναι καθηγητής οικονομικών και ειδικός στη νομισματική πολιτική και έχει ταχθεί υπερ μιας σκληρής νομισματικής πολιτικής με μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων στην μάχη κατά του πληθωρισμού.

Ωστόσο, σε σημερινές δηλώσεις του, ανέφερε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, εάν φυσικά σταθεροποιηθούν με κάποιο τρόπο οι τιμές της ενέργειας.

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Ο νέος επικεφαλής της ΕΚΤ, θα διαθεχθεί την Γαλλίδα Κριστίν Λαγκάρντ η οποία ανέλαβε τα ηνία την 1η Νοεμβρίου του 2019, στην σκιά του «σούπερ Μάριο» Ντράγκι , ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 και κατά πολλούς είναι ο πιο αποτελεσματικός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής τράπεζας καθώς κατάφερε κι «έσωσε» την Ευρωζώνη.

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