Νέα εμπόδια συναντά η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, παρά την θετική παρέμβαση χθες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Λευκωσία να μην έχει εκταμιεύσει τα 25 εκατ ευρώ της πρώτης δόσης που έχει υπογράψει η Λευκωσία, με το έργο να είναι πληρωμένο στη γαλλική Nexan μέχρι και τον Αύγουστο του 2025.

Πηγές ανέφεραν στην Huffpost πως οι δηλώσεις στην «Καθημερινή της Κύπρου» του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, πολέμιου του έργου από την αρχή, ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο (επικαλούμενος δύο σχετικές μελέτες), αποτελούν προσωπικές του απόψεις και δεν εκφράζουν την κυπριακή κυβέρνηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να φέρεται να μελετά σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο μίνι ανασχηματισμού της κυβέρνησης.

Να σημειωθεί, ότι η στήριξη της Κομισιόν στο έργο, στο οποίο συμμετέχει με 650 εκατομμύρια, έχει δημιουργήσει παρασκηνιακές συγκρούσεις με τη Λευκωσία, στην οποία έχει γίνει ξεκάθαρο ότι τόσο η Αθήνα όσο και οι Βρυξέλλες βλέπουν το καλώδιο ως στρατηγικό ευρωπαϊκό έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και πρέπει να συνεχιστεί. Έχουν άλλωστε διατεθεί ήδη 657 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility και 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σε πρόσφατες δηλώσεις του ωστόσο ανέφερε ότι «αν και υπάρχει κοινή κατανόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως προς την ευρωπαϊκή σημασία του έργου Αθήνα και Λευκωσία δεν βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος» λόγω των σεναρίων περί επανεκκίνησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την ένταση με την Τουρκία στην Κάσο, για τα οποία η Λευκωσία εκφράζει την ανησυχία της για τις αντιδράσεις της Άγκυρας.

Οι δηλώσεις ωστόσο χθες της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Άνα Κάιζα, είχαν ως στόχο να ασκήσουν ασφυκτικές πιέσεις στη Λευκωσία ότι το έργο δεν αποτελεί πλέον υπόθεση μόνο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αλλά είναι ένα ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Παρέμβαση Χατζηδάκη – Η Κύπρος να αποσαφηνίσει τη στάση της

Στο θέμα παρενέβει σήμερα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι «το έργο είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, από το οποίο επωφελείται κυρίως η Κύπρος, η οποία μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «το καλώδιο αυτό είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. Αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί επομένως πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας», είπε αρχικά ο Κ. Χατζηδάκης.

«Έχουν υπάρξει κατά καιρούς συζητήσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο κυρίως ωφελημένοι κατά τη δική μας άποψη είναι η Κύπρος. Για λόγους νομίζω προφανείς, αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Από εκεί και πέρα, η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις από επιμέρους υπουργεία και δημόσιους φορείς, αλλά από την άλλη πλευρά απομένει να ξεκαθαριστεί τι θέλει να κάνει και η Κύπρος», προσέθεσε.

«Όσον αφορά στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, η δέσμευσή μας είναι δεδομένη. Η κυπριακή κυβέρνηση είναι αυτή, μετά και τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου που πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της», κατέληξε.

Δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής Sabah

Χθες, σε δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Sabah σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι «η Ελλάδα έκανε μια κίνηση που αύξησε ξανά τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση των Αθηνών, η οποία σχεδιάζει να ξαναρχίσει το έργο «Great Sea Interconnector» που συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη, έχει λάβει προκλητικά μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Ελληνικές στρατιωτικές πηγές αποκάλυψαν μια επιθετική στάση εναντίον της Άγκυρας, λέγοντας με αλαζονικό τόνο: «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Τους τελευταίους μήνες, το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο Channel 12 (N12) ανέφερε σε ένα άρθρο με τίτλο «Τουρκική καταιγίδα στην Ανατολική Μεσόγειο» ότι το έργο «Great Sea Interconnector» της Ελλάδας είχε αναβληθεί για δεύτερη φορά λόγω διπλωματικής πίεσης από την Τουρκία.

Το έργο αυτό, που συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω των Ελληνοκυπρίων έχει φτάσει σε αδιέξοδο λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον τομέα της ασφάλειας. Ισραηλινοί και Έλληνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το έργο έχει σταματήσει λόγω των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας

Ωστόσο, eελληνικά ΜΜΕ ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε αναλάβει ξανά δράση για να ενεργοποιήσει το έργο με μια νέα πρόκληση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή».