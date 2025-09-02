Με αμηχανία και χωρίς να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλήθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα για τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας ότι θα παρεμποδίσει το έργο GSI (Great Seas Interconnector) – τη μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η αρμόδια εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας, Άννα Κάισα, περιορίστηκε να υπογραμμίσει τη «στρατηγική σημασία» του έργου για την ΕΕ και την περιοχή, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει ευθέως τις τουρκικές ενέργειες.

«Δεν θα ήθελα να σχολιάσω στο πλαίσιο ενεργειακού έργου. Αν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις, θα πρέπει να τις εξετάσω γιατί δεν είμαι πλήρως ενημερωμένη», δήλωσε, στη δημοσιογράφο Μαρία Αρώνη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα επανέλθει με πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «Έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο. Δεν είναι σημαντικό μόνο για εμάς, αλλά και για την περιοχή και προφανώς είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε να υλοποιείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος – σύμφωνα με τις μελέτες, στις οποίες συμμετείχαμε και εμείς και θέλουμε να δούμε την εξεύρεση μιας λύσης, ώστε το έργο να μπορέσει να συνεχιστεί»,

Ακόμη η Εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται ήδη «στην πολιτική ατζέντα». Ταυτόχρονα όμως διευκρίνισε ότι η κατασκευή και η υλοποίηση του έργου ανήκουν αποκλειστικά στους φορείς υλοποίησης και όχι στην ίδια την Κομισιόν.

Παρά την αμηχανία, οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν την ισχυρή πολιτική και οικονομική στήριξη του έργου: το GSI έχει λάβει 657 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ενώ επιπλέον έχουν διατεθεί 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).



Σύμφωνα με την εκπρόσωπο ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει θέσει το θέμα τόσο σε Τούρκους συνομιλητές όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς, τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει το έργο σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Το Great Seas Interconnector χαρακτηρίζεται από την Κομισιόν ως έργο ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, η στάση των εκπροσώπων της κατέδειξε περισσότερο αμηχανία και έλλειψη συγκεκριμένων απαντήσεων, παρά αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές πιέσεις.