Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου σε χιλιάδες δικαιούχους, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 800 ευρώ ανά κατοικία.

Οι δικαιούχοι που μισθώνουν τόσο κύρια όσο και φοιτητική κατοικία δύνανται να λάβουν συνολικό ποσό που αγγίζει τα 1.600 ευρώ.

Η διαδικασία της πληρωμής θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια επιλεξιμότητας έχουν αυξηθεί κατά 25 τοις εκατό, ενώ για την έγκριση της ενίσχυσης εξετάζεται επιπλέον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενοικίου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Χιλιάδες δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το συνολικό ποσό αγγίζει τα 1.600 ευρώ.

Ειδικότερα, η επιστροφή για την κύρια κατοικία μπορεί να ανέλθει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, όσοι δικαιούνται ενίσχυση τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη φοιτητική στέγη μπορούν να λάβουν συνολικά έως και 1.600 ευρώ.

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Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου, με την ακριβή ημερομηνία να αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Πλησιάζει η επιστροφή ενοικίου – iSTOCK

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή – Τα νέα εισοδηματικά όρια

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια είναι σημαντικές, καθώς αυξάνουν τα όρια επιλεξιμότητας κατά 25% για αρκετές κατηγορίες νοικοκυριών.

Κατηγορία νοικοκυριού Προηγούμενο όριο Νέο όριο Άγαμος 20.000 € 25.000 € Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης 28.000 € 35.000 € Προσαύξηση ανά εξαρτώμενο παιδί 4.000 € 5.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια 31.000 € 39.000 € Προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο σε μονογονεϊκή οικογένεια 4.000 € 5.000 €

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να είναι δικαιούχο με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, έναντι 36.000 ευρώ προηγουμένως. Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά έχει εισοδηματικό όριο 44.000 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου: Πόσα χρήματα επιστρέφονται – Παραδείγματα

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και όχι αποκλειστικά με βάση το τελευταίο μηνιαίο μίσθωμα.

Μηνιαίο ενοίκιο Ετήσιο ενοίκιο (12 μήνες) Επιστροφή χωρίς προσαυξήσεις 350 € 4.200 € 350 € 450 € 5.400 € 450 € 550 € 6.600 € 550 € 650 € 7.800 € 650 € 750 € 9.000 € 750 € 800 € 9.600 € 800 € 900 € 10.800 € 800 €

Τα παραδείγματα αφορούν μίσθωση διάρκειας 12 μηνών, χωρίς προσαυξήσεις λόγω εξαρτώμενων τέκνων.

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Για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τα νοικοκυριά που καταβάλλουν ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.600 ευρώ, πριν από τυχόν προσαυξήσεις. Πρόκειται για σημαντική οικονομική ενίσχυση για οικογένειες που επιβαρύνονται με δύο ενοίκια, αφού μπορούν να έχουν επιστροφή ενοικίου και για τις δύο κατοικίες που μισθώνουν.

Επιστροφή ενοικίου: Το περιουσιακό κριτήριο

Εκτός από το εισόδημα, εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας.

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Κατηγορία Ανώτατη αξία ακίνητης περιουσίας Άγαμος 120.000 € Έγγαμο ζευγάρι χωρίς παιδιά 140.000 € Ζευγάρι με ένα παιδί 160.000 € Ζευγάρι με δύο παιδιά 180.000 € Ζευγάρι με τρία παιδιά 200.000 €

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