Έως τις 15 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί να γίνει η επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί ή είχαν λάβει μειωμένα ποσά, λόγω λαθών ή ελλείψεων στα στοιχεία που είχαν δηλώσει αρχικά. Πρόκειται για ενοικιαστές που προχώρησαν σε διορθώσεις των δηλώσεών τους έως συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στον Δεκέμβριο, ώστε να επανυπολογιστεί σωστά η ενίσχυση που δικαιούνται.

Προϋπόθεση για την πληρωμή να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις Advertisement Advertisement

Η συγκεκριμένη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τον έλεγχο των τροποποιημένων στοιχείων. Τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί έως σε ένα μηνιαίο ενοίκιο τον χρόνο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί σωστά στη φορολογική δήλωση.

Τα λάθη που οδήγησαν σε μειωμένες ή μηδενικές πληρωμές ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τυπικά αλλά κρίσιμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγραφή μηνιαίου αντί για ετήσιου ενοικίου, η ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ Ε1 και ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, η κάλυψη μίσθωσης μόνο για μέρος του έτους, καθώς και προβλήματα με τον δηλωμένο IBAN. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ).

Στους δικαιούχους επιστρέφεται έως ένα μηνιαίο ενοίκιο

Όσοι εντόπισαν τέτοιες αστοχίες και προχώρησαν σε εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εντός Δεκεμβρίου, εντάσσονται στη διαδικασία επανεκκαθάρισης και θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στα διορθωμένα δεδομένα.

Η συγκεκριμένη πληρωμή λειτουργεί ως τελευταία ευκαιρία αποκατάστασης για δικαιούχους που, αν και πληρούσαν τα κριτήρια, κινδύνευσαν να χάσουν την ενίσχυση λόγω λαθών. Υπενθυμίζεται ότι η ακρίβεια στη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων παραμένει καθοριστικός παράγοντας για κάθε μορφή οικονομικής στήριξης.