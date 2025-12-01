Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου, οι οποίοι δήλωσαν λανθασμένα τη δαπάνη ενοικίου στο Ε1 του φορολογικού έτους 2024, μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κανένα πρόστιμο ή πρόσθετο φόρο, εφόσον οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία της δαπάνης.

Η διευκρίνιση αφορά κυρίως όσους, εκ παραδρομής, δήλωσαν μηνιαίο αντί για ετήσιο ποσό ενοικίου στους κωδικούς 811–816. Όπως υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ, στους συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να καταχωρείται το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε το 2024 για την κύρια κατοικία, όχι το μηνιαίο.

Παράλληλα, ο ενοικιαστής πρέπει να δηλώνει μόνο τα ποσά που πλήρωσε πραγματικά και όχι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές. Εάν κατά τη διάρκεια του 2024 ο φορολογούμενος διέμενε διαδοχικά σε περισσότερες από μία κύριες κατοικίες, οφείλει να δηλώσει ξεχωριστά το ετήσιο ενοίκιο για καθεμία.

Αντίστοιχα, τα ίδια ισχύουν και για τους κωδικούς 817–822 που αφορούν φοιτητική κατοικία, όπου επίσης πρέπει να δηλωθεί η ετήσια δαπάνη.

Εκτός από το ποσό, ο ενοικιαστής πρέπει να συμπληρώσει:

το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών ,

, τον αριθμό μισθωτηρίου

τον αριθμό παροχής ρεύματος του ακινήτου.



Προθεσμίες και πληρωμές

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως 12 Δεκεμβρίου , θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 .

, θα πληρωθούν έως τις . Όσες υποβληθούν έως 30 Δεκεμβρίου, θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Η ΑΑΔΕ καλεί επίσης όσους δικαιούχους δεν έχουν δηλώσει IBAN, να το κάνουν άμεσα για να μπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, το ποσοστό των φορολογουμένων που δήλωσαν κατά λάθος μηναίο αντί για ετήσιο ποσό δεν ξεπερνά το 1% του συνόλου.

Για διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521, ή να αποστέλλουν γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr, επιλέγοντας:

Κοινωνική πολιτική → Επιδόματα → Στεγαστικά προγράμματα → Επιστροφή ενοικίου.

Τέλος, από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες καλώντας στο 1521 θα μπορούν να ενημερώνονται για την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν.

