Οι πολίτες που διαπιστώνουν ότι έχουν καταχωριστεί λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο στην ΑΑΔΕ ΙΒΑΝ, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το κάνουν άμεσα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις – Υποβολή δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α 1132/2025, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενίσχυσης.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες κατατεθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι πολίτες που έχουν δηλώσει μικρότερο ποσό ενοικίου από αυτό που πραγματικά κατέβαλαν θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εισοδήματος.