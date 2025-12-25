Καθώς ολοκληρώνεται το 2025 και οι πρώτες πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου έχουν ήδη φτάσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων ενοικιαστών, πολλοί από τους δικαιούχους διαπίστωσαν ότι η ενίσχυση που έλαβαν ήταν μικρότερη από ό,τι περίμεναν ή και… μηδενική. Οι περιπτώσεις αυτές δεν οφείλονται σε άγνωστους κανόνες, αλλά σε συνήθη λάθη στη φορολογική δήλωση και στις δηλωμένες δαπάνες ενοικίου.

Το μέτρο προβλέπει την επιστροφή έως ενός μηνιαίου ενοικίου ετησίως, με ανώτατο όριο 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50€ για κάθε παιδί ανάλογα με τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης. Φτάνει βέβαια να έχουμε δηλώσει τι πληρώσαμε στη φορολογική μας δήλωση…

Γιατί εισέπραξαν λιγότερα

Όπως δείχνει η εκκαθάριση που έγινε από την ΑΑΔΕ:

Σε χιλιάδες περιπτώσεις το ποσό υπολογίστηκε ως 1/12 του μηνιαίου και όχι του ετήσιου μισθώματοςπου είχε πληρωθεί. Αυτό οδήγησε σε πολύ μικρές καταβολές, για παράδειγμα 20–30 ευρώ για ενοίκιο 400€ τον μήνα.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι μισθώσεις αφορούσαν λίγους μόνο μήνες του έτους, με αποτέλεσμα η βάση υπολογισμού να είναι μικρότερη.

Ορισμένοι μισθωτές δεν είχαν δηλώσει σωστά ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή αριθμό μίσθωσης στη φορολογική τους δήλωση.



Η επιστροφή βασίζεται αυτόματα στα στοιχεία της φορολογικής σας δήλωσης και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων που έχουν καταχωριστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση.

Τι πρέπει να κάνετε άμεσα!

Για όσους είδαν μειωμένα ποσά ή δεν έλαβαν την ενίσχυση που περίμεναν, υπάρχει τελευταία ευκαιρία διορθώσεων: Ελέγξτε αν στο έντυπο Ε1 έχετε δηλώσει σωστά την ετήσια δαπάνη ενοικίου και όχι μόνο το μηνιαίο ποσό. Μπορείτε να κάνετε τροποποιητική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του myAADE για να διορθώσετε λάθη ή ελλείψεις. Αν δεν έχετε δηλώσει ή έχετε παλιό IBAN, η καταβολή δεν μπορεί να γίνει. Επικαιροποιήστε το στο «Μητρώο & Επικοινωνία» του myAADE.

Προσοχή! Όσοι υποβάλουν έως 30 Δεκεμβρίου την τροποποιητική δήλωση, θα πληρωθούν γύρω στις; 15 Ιανουαρίου 2026. (Όσοι το έκαναν ήδη έως τις 12/12 θα πάρουν τα λεφτά τους σε λίγες ημέρες, στο τέλος του μήνα).

Θυμίζουμε ότι το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου, καλύπτει ενοικιαστές κύριας κατοικίας και φοιτητικής κατοικίας που είχαν ενεργή μίσθωση για το φορολογικό έτος 2024 και έχουν σωστά δηλωμένο μισθωτήριο και ποσά στη φορολογική τους δήλωση.

Τα πιο συχνά λάθη!

Καταχώριση μηνιαίου αντί του ετήσιου μισθώματος στο Ε1.

Μη αναγραφή του αριθμού μίσθωσης στο Ε1.

Μη δήλωση ή λάθος IBAN.

Μισθώσεις που δεν καλύπτουν όλο το έτος.