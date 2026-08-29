Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει το πλαίσιο για την καταβολή ενίσχυσης δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η πρώτη πληρωμή για μισθώματα του 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ έως την 25η Σεπτεμβρίου 2026.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα με ετήσιο όριο τα 1.600 ευρώ, προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η παροχή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες φορολογικές τροποποιήσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο τοπίο στην επιστροφή ενοικίου διαμορφώνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 136645 ΕΞ 27-08-2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5308/27-08-2026 και εξειδικεύει τόσο τις αλλαγές στη γενική επιστροφή ενοικίου όσο και τη νέα ενίσχυση των δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην περιφέρεια. (taxheaven.gr)

Πληρωμή έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Advertisement

Advertisement

Η σημαντικότερη ημερομηνία για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2026. Έως τότε προβλέπεται να καταβληθεί η ειδική ενίσχυση που αφορά μισθώματα του 2024. Η πληρωμή γίνεται χωρίς αίτηση, με πίστωση στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. (taxheaven.gr)

Για τις επόμενες πληρωμές, η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ποιοι δικαιούνται δύο ενοίκια

Δικαιούχοι είναι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσωπικό Ειδικής Αγωγής, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων γιατροί και οδοντίατροι ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. (taxheaven.gr)

Εξαιρούνται κατά κανόνα η Περιφέρεια Αττικής – με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων – και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου ενοικίου, δηλαδή πρακτικά σε δύο μηνιαία ενοίκια, για την κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Ρύθμιση υπάρχει και για δευτερεύουσα κατοικία όταν αυτή χρησιμοποιείται λόγω υπηρεσίας. (taxheaven.gr)

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων από τα δύο σχετικά καθεστώτα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Εάν κάποιος λαμβάνει ήδη την κανονική επιστροφή ενός ενοικίου για την ίδια κύρια κατοικία, η ειδική ενίσχυση προσαρμόζεται ώστε να μην υπάρχει διπλή καταβολή για το ίδιο ποσό. (taxheaven.gr)

Advertisement

Η προθεσμία που χρειάζεται προσοχή

Για την πρώτη εφαρμογή, ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης μπορεί να προστεθεί με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2026. Η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων μίσθωσης για τις διασταυρώσεις. (taxheaven.gr)

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 Οκτωβρίου ώστε να επιδιωχθεί πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ η τελική δυνατότητα υποβολής φθάνει έως τις 31 Δεκεμβρίου. (taxheaven.gr)

Advertisement

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς. (taxheaven.gr)

Πηγή: ΚΥΑ 136645 ΕΞ 27-08-2026, ΦΕΚ Β΄5308/27-08-2026

Advertisement