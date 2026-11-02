Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, με διευρυμένα εισοδηματικά όρια που αυξάνουν τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων για τη φετινή περίοδο.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, συν προσαυξήσεις ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διασφαλίσουν την ορθότητα των στοιχείων τους στη φορολογική δήλωση, καθώς η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις πριν από την πίστωση των χρημάτων.

Για τους φοιτητές υφίσταται ξεχωριστή πρόβλεψη, επιτρέποντας τη λήψη επιπλέον ενίσχυσης έως 800 ευρώ, εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η διαδικασία καταβολής πραγματοποιείται αυτόματα, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο του δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στα τέλη Νοεμβρίου. Η φετινή πληρωμή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, διευρύνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων. Ωστόσο, η καταβολή των χρημάτων προϋποθέτει σωστά δηλωμένα στοιχεία, καθώς η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να επιβεβαιώσει τις προϋποθέσεις χορήγησης.

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

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Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή – Τα νέα εισοδηματικά όρια

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια είναι σημαντικές, καθώς αυξάνουν τα όρια επιλεξιμότητας κατά 25% για αρκετές κατηγορίες νοικοκυριών.

Κατηγορία νοικοκυριού Προηγούμενο όριο Νέο όριο Άγαμος 20.000 € 25.000 € Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης 28.000 € 35.000 € Προσαύξηση ανά εξαρτώμενο παιδί 4.000 € 5.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια 31.000 € 39.000 € Προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο σε μονογονεϊκή οικογένεια 4.000 € 5.000 €

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να είναι δικαιούχο με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, έναντι 36.000 ευρώ προηγουμένως. Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά έχει εισοδηματικό όριο 44.000 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου: Πόσα χρήματα επιστρέφονται – Παραδείγματα

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και όχι αποκλειστικά με βάση το τελευταίο μηνιαίο μίσθωμα.

Μηνιαίο ενοίκιο Ετήσιο ενοίκιο (12 μήνες) Επιστροφή χωρίς προσαυξήσεις 350 € 4.200 € 350 € 450 € 5.400 € 450 € 550 € 6.600 € 550 € 650 € 7.800 € 650 € 750 € 9.000 € 750 € 800 € 9.600 € 800 € 900 € 10.800 € 800 €

Τα παραδείγματα αφορούν μίσθωση διάρκειας 12 μηνών, χωρίς προσαυξήσεις λόγω εξαρτώμενων τέκνων.

Για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τα νοικοκυριά που καταβάλλουν ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.600 ευρώ, πριν από τυχόν προσαυξήσεις. Πρόκειται για σημαντική οικονομική ενίσχυση για οικογένειες που επιβαρύνονται με δύο ενοίκια, αφού μπορούν να έχουν επιστροφή ενοικίου και για τις δύο κατοικίες που μισθώνουν.

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Επιστροφή ενοικίου: Το περιουσιακό κριτήριο

Εκτός από το εισόδημα, εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Κατηγορία Ανώτατη αξία ακίνητης περιουσίας Άγαμος 120.000 € Έγγαμο ζευγάρι χωρίς παιδιά 140.000 € Ζευγάρι με ένα παιδί 160.000 € Ζευγάρι με δύο παιδιά 180.000 € Ζευγάρι με τρία παιδιά 200.000 €

Χωρίς αίτηση η πληρωμή – Τι πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται, κατά κανόνα, αυτόματα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, βάσει των φορολογικών στοιχείων που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν:

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Το δηλωμένο ετήσιο ενοίκιο: Να συμφωνεί με τα πραγματικά ποσά που καταβλήθηκαν. Τα στοιχεία της κατοικίας: Να είναι σωστά καταχωρισμένα στη φορολογική δήλωση. Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο: Να ανταποκρίνεται στην πραγματική μίσθωση. Τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN: Να είναι δηλωμένος και ενεργός στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπλήρωση του ετήσιου ποσού ενοικίου. Για παράδειγμα, εάν ένας ενοικιαστής πληρώνει 700 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο ενοίκιο για 12 μήνες είναι 8.400 ευρώ και η επιστροφή υπολογίζεται σε 700 ευρώ. Εάν, όμως, έχει δηλωθεί λανθασμένα ως ετήσιο ενοίκιο το ποσό των 700 ευρώ, η ενίσχυση περιορίζεται στα… 58,33 ευρώ!

Πριν από την καταβολή των χρημάτων, η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία των μισθώσεων με τις φορολογικές δηλώσεις. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, οι δηλώσεις υπεκμίσθωσης και οι περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων. Παράλληλα, θα εξεταστούν στοιχεία που αφορούν την κύρια κατοικία και τον τόπο εργασίας των δικαιούχων.

Το πιο σημαντικό για το… τέλος!

Αν είστε δικαιούχοι ελέγξτε τον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει στην ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myAADE, και αν δεν το έχετε κάνει προχωρήστε άμεσα στη δήλωση ή αλλαγή του, επιλέγοντας «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

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