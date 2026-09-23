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Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία για την οριστικοποίηση των στοιχείων για τον υπολογισμό της επιστροφής ενοικίου με τους δικαιούχους να καλούνται να προσέξουν τυχόν λαθη ή παραλείψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. ενώ η καταβολή της θα γίνει έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι με τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων εκτιμάται ότι δικαιούχοι θα είναι περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

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Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία και στους κωδικούς 817-822 για τη φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.

Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στα 600 ευρώ, στο Ε1 πρέπει να δηλωθούν 7.200 ευρώ και όχι 600 ευρώ.

Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν και για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης.

Το ποσό της επιστροφής

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου.

Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

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Για τη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Εάν ένα νοικοκυριό πληρώνει ενοίκιο τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τα δύο ακίνητα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν:

έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους,

έως 35.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί,

έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί.

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