Σαφείς οδηγίες για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο diesel που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία δίνει νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Το μέτρο παρουσιάζεται ως οικονομική στήριξη για τους αγρότες, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής, ωστόσο η εφαρμογή του συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που απαιτούν προσοχή ώστε να μη χαθεί το δικαίωμα επιστροφής.

Η εγκύκλιος δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά λειτουργεί ως οδηγός εφαρμογής, αποσαφηνίζοντας ποιοι δικαιούνται την επιστροφή, ποια παραστατικά απαιτούνται και ποια λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή απορρίψεις.

Τι ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Δικαιούχοι είναι οι αγρότες που προμηθεύονται diesel αποκλειστικά για γεωργική χρήση .

. Η αγορά πρέπει να αποδεικνύεται με ορθά εκδοθέντα τιμολόγια , στα οποία αναγράφονται πλήρη και σωστά τα στοιχεία του αγρότη και του καυσίμου.

, στα οποία αναγράφονται πλήρη και σωστά τα στοιχεία του αγρότη και του καυσίμου. Τα παραστατικά πρέπει να έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στα συστήματα της ΑΑΔΕ (myDATA ή esend), ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων.

στα συστήματα της ΑΑΔΕ (myDATA ή esend), ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχουν και οι πρατηριούχοι, καθώς λάθη ή ελλείψεις στην καταχώριση μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.



Στην πράξη, η επιστροφή του φόρου δεν είναι αυτόματη. Η διαδικασία προϋποθέτει σωστή συνεργασία μεταξύ αγρότη και πρατηριούχου, καθώς και ακρίβεια στη διαβίβαση των δεδομένων. Λανθασμένα στοιχεία, καθυστερήσεις ή ασάφειες ως προς τη χρήση του καυσίμου μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή απόρριψη της επιστροφής.

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από το οικονομικό βάρος του ακριβού πετρελαίου, οι παραγωγοί καλούνται να διαχειριστούν και ένα διοικητικό σκέλος που απαιτεί προσοχή και συνέπεια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες

Για να διασφαλιστεί η επιστροφή του ΕΦΚ:

Να ζητούν πάντα σωστά και πλήρη τιμολόγια για το πετρέλαιο που αγοράζουν. Να ελέγχουν ότι τα στοιχεία τους έχουν καταχωριστεί σωστά στα ηλεκτρονικά συστήματα. Να συνεργάζονται με πρατήρια που τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβίβασης.

Η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο αποτελεί μια στοχευμένη αλλά περιορισμένη ενίσχυση, που μπορεί να προσφέρει οικονομική ανάσα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και ακολουθούν σωστά τη διαδικασία.