Σε ιστορικό υψηλό διαμορφώθηκε το 2025 η ελεγκτική δραστηριότητα της Επιθεώρηση Εργασίας, με 82.412 ελέγχους, αριθμός αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 79.207 έλεγχοι.

Στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, επιβλήθηκαν συνολικά 17.556 διοικητικές κυρώσεις, έναντι 18.264 το 2024, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776 ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 49.638.510 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η διαχρονική ενίσχυση της ελεγκτικής παρουσίας είναι ιδιαίτερα εμφανής, καθώς από το 2019 –οπότε είχαν πραγματοποιηθεί 58.059 έλεγχοι– ο συνολικός αριθμός έχει αυξηθεί κατά 42%. Κοινός παρονομαστής αυτής της εξέλιξης αποτελεί η στοχοπροσήλωση των έμπειρων στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής, τα οποία υλοποιούν τον ετήσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αξιοποιώντας σύγχρονα και διαρκώς αναβαθμιζόμενα ψηφιακά εργαλεία.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου, με την κατάργηση του χειρόγραφου δελτίου και τη χρήση διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών (tablets), επιτρέπει την άμεση καταχώρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, την εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την αξιοποίηση εργαλείων Business Intelligence. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μόχλευση δεδομένων από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που ενισχύουν την ακρίβεια και τη στόχευση των ελέγχων.

Όπως επισημαίνεται, τα ψηφιακά εργαλεία δεν υποκαθιστούν τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επιθεωρητών. Στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας παραμένει η τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών που λειτουργούν σύννομα και πλήττονται από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, μέσα από ποιοτικούς και στοχευμένους ελέγχους.