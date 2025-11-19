Η Επιθεώρηση Εργασίας μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, καθώς οι έλεγχοι στους εργοδότες που παραβατούν ενισχύονται με τεχνολογίες αιχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), Business Intelligence και drones, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων πρακτικών στην αγορά εργασίας.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί πλέον να αναλύει τα δεδομένα του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με μεγαλύτερη ακρίβεια, εντοπίζοντας επιχειρήσεις που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Η τεχνολογία επιτρέπει «ξεκαθάρισμα» των πιο ύποπτων επιχειρήσεων, αυτές που ίσως δεν έχουν ελεγχθεί εδώ και καιρό ή καταγράφουν περίεργα μοτίβα στις ώρες εργασίας και τις υπερωρίες των υπαλλήλων τους.

Παράλληλα, «ιπτάμενοι βοηθοί»… αναλαμβάνουν δράση, drones που θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σε μεγάλα εργοτάξια και αποθήκες logistics, ελέγχοντας συνθήκες ασφάλειας, χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού και τήρησης των κανόνων υγιεινής.

Η ενσωμάτωση των νέων εργαλείων έχει ήδη αποδώσει: έχουν αναγνωριστεί περίπου 3.000 επιχειρήσεις με παραβάσεις, στις οποίες η αρχή απέστειλε επιστολές συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, θα λάβουν δεύτερη όχληση και στη συνέχεια αυστηρά οικονομικά πρόστιμα.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας φέρνει νέους επιθεωρητές εκπαιδευμένους στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ενώ ταυτόχρονα ανανεώνεται ο εξοπλισμός με tablets, κάμερες σώματος και συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εκπαιδεύεται το ήδη υπάρχον προσωπικό στη χρήση τους.

Η αδήλωτη εργασία, οι αδήλωτες υπερωρίες και οι παραβιάσεις κανόνων υγείας και ασφάλειας στοιχειώνουν την αγορά εργασίας, πλήττοντας τους εργαζόμενους και υπονομεύοντας τον δίκαιο ανταγωνισμό. Με την τεχνολογία στο πλευρό της, η Επιθεώρηση Εργασίας επιχειρεί να ενισχύσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων της, αυξάνοντας την πίεση στους εργοδότες που αγνοούν τις υποχρεώσεις τους.