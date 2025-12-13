Συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.086.186 δικαιούχους, με τις πληρωμές να λαμβάνουν χώρα από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,

στις 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,

από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».



Πηγή: ΑΠΕ