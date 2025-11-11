Προιόντα ευρείας κατανάλωσης όπως λαχανικά, νερό και μπίρες πραγματοποιούν σε μεγάλο βαθμό οι τουρίστες στη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της NielsenIQ.

Η έρευνα, που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2025 σε 14 τουριστικές περιοχές της χώρας σε δείγμα 2.010 επισκεπτών από 11 χώρες, (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των τουριστών) αποτυπώνει τις αγοραστικές συνήθειες τους στην Ελλάδα.

Το 94% των επισκεπτών αγόρασε λαχανικά, με το εμφιαλωμένο νερό να καταγράφει την μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη 82%, ενώ η μπίρα ακολουθεί με 41%. Σύμφωνα με την έρευνα, οι αγορές αυτές δεν είναι τυχαίες. Οι τουρίστες επιλέγουν προϊόντα με βάση την ελληνική προέλευση, την τιμή και τη διαθεσιμότητα, ενώ η αυθόρμητη αγορά κυριαρχεί, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως τα αναψυκτικά και τα σνακ.

Οι τύποι καταστημάτων που επιλέγονται για τις αγορές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ανάγκη και το προφίλ του ταξιδιώτη. Οι υπεραγορές και τα σούπερ μάρκετ αποτελούν τον βασικό προορισμό για προγραμματισμένες αγορές και εφοδιασμό, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο δαπάνης (40%).

Τα mini markets και τα περίπτερα εξυπηρετούν κυρίως αυθόρμητες αγορές, προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα, ενώ τα φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών προσελκύουν τουρίστες που αναζητούν premium προϊόντα και είδη προσωπικής φροντίδας. Οι φούρνοι και οι λαϊκές αγορές, από την άλλη, αποτελούν επιλογές για φρέσκα και τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας την εμπειρία του επισκέπτη με αυθεντικά ελληνικά στοιχεία.

Η μελέτη καταγράφει επίσης τις συνήθειες κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες καταναλώνουν κυρίως στα καταλύματα ή on-the-go, με το snacking να είναι η πιο συχνή επιλογή. Παράλληλα, η εμπειρία στο κατάστημα αξιολογείται θετικά, με πάνω από 90% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποικιλία και την ευκολία εντοπισμού των προϊόντων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν οι μισοί τουρίστες (48%) επισκέπτονται την Ελλάδα για πρώτη φορά. Οι αγοραστικές τους συνήθειες διαμορφώνονται από το είδος του ταξιδιού, τη διάρκεια παραμονής και τη σύνθεση της παρέας, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά εθνικότητα και περιοχή.