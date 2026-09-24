Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΕΥΔΑΠ επέστρεψε σε κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 17,1 εκατομμυρίων ευρώ έναντι ζημιών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17,3% στα 203,2 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της εφαρμογής του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική ενίσχυση, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 42,6 εκατομμύρια ευρώ από 10,6 εκατομμύρια το 2025.

Οι συνολικές επενδύσεις της επιχείρησης ανήλθαν στα 43,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρά την αύξηση των εσόδων, η συνολική κατανάλωση νερού παρουσίασε ελαφρά μείωση της τάξεως του 1,7% κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

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Σε καθαρά κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ επέστρεψε η ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 17,3% στα 203,2 εκατ. ευρώ και τις συνολικές επενδύσεις να φτάνουν τα 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 42,6 εκατ. ευρώ, από 10,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με το περιθώριο EBITDA να ενισχύεται στο 20,9% από 6,1%. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 44,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 101%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα καθαρά κέρδη των 17,1 εκατ. ευρώ συγκρίνονται με ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

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Η αύξηση των εσόδων συνδέεται με την πρώτη εφαρμογή του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του παγίου ύδρευσης, αλλαγές σε επιμέρους κατηγορίες τιμολογίων και νέο πάγιο δικαίωμα χρήσης αποχέτευσης.

Τα έσοδα από την παροχή νερού και τις σχετικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 17,6%, στα 127,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης ενισχύθηκαν κατά 21,6%, στα 62,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα τιμολογημένα έσοδα από πώληση νερού και δικαιώματα χρήσης υπονόμων αυξήθηκαν κατά 17,4%, φτάνοντας τα 178 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στα 162,3 εκατ. ευρώ, έναντι 162,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 0,6%, στα 184,4 εκατ. ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 58%, στα 89 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να ανεβαίνει στο 43,8% από 32,5%.

Θετική ήταν και η εικόνα των ταμειακών ροών. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 25,2 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε θετικά 5 εκατ. ευρώ από αρνητικά 26,4 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ έφτασαν τα 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22%. Από αυτές, 39,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν έργα του επενδυτικού προγράμματος, με αύξηση 27%, ενώ 4 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε λοιπές επενδύσεις σε πάγια και λογισμικό. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο της κατανάλωσης, η συνολική κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 1,7%, στα 192,7 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ η τιμολογημένη κατανάλωση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 139,3 εκατ. κυβικά μέτρα.