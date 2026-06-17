Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50% έως 3,75% υπό τη νέα ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, ενώ η ανακοίνωση της τράπεζας υιοθέτησε ένα συντομευμένο ύφος, περιορίζοντας τη δημοσιοποίηση μελλοντικών κατευθύνσεων για τη νομισματική πολιτική.

Οι αξιωματούχοι αναμένουν επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού, προβλέποντας πιθανή αύξηση των επιτοκίων εντός του 2026.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, αποδίδοντας την τάση αυτή σε διαταραχές της προσφοράς.

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Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed), με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς, διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις έδειξαν ότι εννέα αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν πλέον ότι θα υπάρξει αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026, ενώ η επικαιροποιημένη ανακοίνωση πολιτικής αφαίρεσε διατύπωση που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για να υποδηλώσει την πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων στο κόστος δανεισμού το 2026.

Πράγματι, η ανακοίνωση, σε ένα πρώιμο σημάδι της επιρροής του νέου προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς, αφαίρεσε συνολικά οποιαδήποτε καθοδήγηση σχετικά με μελλοντικές κινήσεις επιτοκίων, υιοθετώντας μια αναθεωρημένη μορφή που περιορίζεται απλώς στην απόφαση για τα επιτόκια και στην επιβεβαίωση της πρόθεσης της κεντρικής τράπεζας να διατηρεί «επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα».

Το συντομευμένο κείμενο, επιστροφή σε μορφή παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Άλαν Γκρίνσπαν, εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 12-0. Όπως πολλοί είχαν προβλέψει, η ανακοίνωση της Fed ήταν σημαντικά συντομότερη σε σχέση με εκείνες της περιόδου της προηγούμενης προεδρίας του Τζερόμ Πάουελ.

Η ανακοίνωση έδειξε και άλλα σημάδια της πρώτης επιρροής του Γουόρς στη συζήτηση, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα μετά τον διορισμό του νωρίτερα φέτος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την προσδοκία ότι θα προχωρήσει στις μειώσεις επιτοκίων που ζητά ο πρόεδρος.

Η περιγραφή της οικονομίας άγγιξε ζητήματα που ο Γουόρς έχει τονίσει, αναφέροντας ότι «η αύξηση της παραγωγικότητας και οι επενδύσεις κεφαλαίου είναι ισχυρές». Αν και αναγνωρίζεται ότι ο πληθωρισμός παραμένει «υψηλός σε σχέση με τον στόχο της Επιτροπής του 2%», αυτό αποδίδεται εν μέρει σε «διαταραχές στην προσφορά που έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας».

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Οι νέες προβλέψεις δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί σημαντικά το επόμενο έτος.

«Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μόνο 18 από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υπέβαλαν τις προβλέψεις τους για τα επιτόκια και, παρότι η ελλείπουσα «κουκκίδα» δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, εκτιμάται ότι δεν κατατέθηκε από τον Γουόρς, ο οποίος βρίσκεται μόλις περίπου τρεις εβδομάδες στη θέση του και έχει ασκήσει κριτική στη λεγόμενη Σύνοψη Οικονομικών Προβλέψεων.

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Η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής όχι μόνο στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, αλλά και στις προοπτικές νομισματικής πολιτικής, οι οποίες από το φθινόπωρο του 2024 είχαν προσανατολιστεί σε μείωση του κόστους δανεισμού από τα υψηλά επίπεδα που είχαν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είχε φτάσει σε υψηλό 40 ετών κατά την πανδημία COVID-19.

Οι προβλέψεις των αξιωματούχων έδειξαν ότι το βασικό επιτόκιο, το οποίο παραμένει στο εύρος 3,50%–3,75% από τον Δεκέμβριο, θα αυξηθεί έως το τέλος του έτους.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, από 2,7% στο τέλος του 2026 σε 3,6%, πριν υποχωρήσουν στο 2,3% το επόμενο έτος, και όλα αυτά χωρίς νέα αύξηση επιτοκίων, κάτι που συνάδει με τη διατύπωση της ανακοίνωσης που αποδίδει τις υψηλές τιμές σε διαταραχές προσφοράς που συνήθως αναμένεται να είναι παροδικές.

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Η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κλείσει το έτος στο 4,4%, επίπεδο ίδιο με τις προβλέψεις της Fed τον Μάρτιο.

«Η σφραγίδα του Γουόρς στην ανακοίνωση φαίνεται ξεκάθαρα, με τη γλώσσα να πλησιάζει το ύφος που χρησιμοποιούνταν πριν από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση. Η προσπάθεια να καταστεί η Fed λιγότερο διαφανής μπορεί να μειώσει τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αλλά ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερων απότομων κινήσεων όταν η αντίδραση της Fed ή τα οικονομικά δεδομένα εκπλήξουν τις αγορές», σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg.

Αντίστοιχα, οι νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό δεν είναι καθόλου θετικές, είπαν αναλυτές στο Bloomberg. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,3% φέτος, σημαντικά υψηλότερα από το 2,7% που είχε προβλεφθεί τον Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς η πιο πρόσφατη μέτρηση του δομικού πληθωρισμού ήταν επίσης 3,3%. Η διάμεση πρόβλεψη όσων υπέβαλαν εκτιμήσεις δείχνει 2,5% για το επόμενο έτος, επίσης αισθητά υψηλότερα από το 2,2% της προηγούμενης πρόβλεψης.

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