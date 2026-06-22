Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) σε ηλικία 100 ετών.

Πέθανε ο πρώην επικεφαλής της Fed Άλαν Γκρίνσπαν

Ο επιφανής οικονομολόγος που καθοδήγησε τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό τέσσερις προέδρους, απεβίωσε τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του σε δήλωση.

Advertisement

Advertisement

Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε πρόεδρος της Federal Reserve το 1987 από τον Ρίγκαν και παρέμεινε στη θέση έως το 2006, διαχειριζόμενος περιόδους οικονομικής άνθησης αλλά και κρίσεων. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Fed.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ομιλία του στις 5 Δεκεμβρίου 1996, όταν χρησιμοποίησε τη φράση “irrational exuberance” (“παράλογη ευφορία”) για να περιγράψει τις υπερβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

BREAKING: Alan Greenspan, the influential economist who served as Federal Reserve chairman under four presidents, dies at 100. https://t.co/CBpcxndSOs — NBC News (@NBCNews) June 22, 2026

Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε στον καθορισμό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έως τις απαρχές της ψηφιακής εποχής. Διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά τη διάρκεια μιας από τις μακροβιότερες περιόδους οικονομικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ, μιας οικονομικής άνθησης που διήρκεσε από το 1991 έως το 2001.

Ωστόσο, του αποδόθηκαν επίσης ευθύνες για αποφάσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές του, δημιούργησαν τις συνθήκες για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08.

Breaking news: Alan Greenspan, the US Federal Reserve chair who dominated global markets in the late 20th century only to see his legacy tarnished by the financial crash, has died at the age of 100. https://t.co/lO7pwXujrW pic.twitter.com/ubGW8tkSvb — Financial Times (@FT) June 22, 2026

«Ο Άλαν απεβίωσε στο σπίτι μας σήμερα το πρωί σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον», ανέφερε η σύζυγός του, Μίτσελ σε δήλωσή της. «Ήταν ένας γίγαντας που συνέβαλε στη διαμόρφωση της αμερικανικής οικονομίας για δεκαετίες υπό προέδρους και των δύο κομμάτων, αλλά ήταν πάντα ειλικρινής στην αναγνώριση των λαθών του», πρόσθεσε.