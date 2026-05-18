Ένα εκτεταμένο κύκλωμα παράνομης διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής σε συνδυασμό με μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ (Διεύθυνση Ελέγχου Ομάδων Στόχων) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με έρευνές τους που ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 2026.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, στους αποθηκευτικούς χώρους της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 34.202 συσκευασίες προϊόντων διαφόρων τύπων. Το εκτιμώμενο εμπορικό αξία τους ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Το κρίσιμο εύρημα: κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν διέθετε την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην αγορά.

Η παράβαση δεν περιορίστηκε στα αδήλωτα σκευάσματα. Παράλληλος φορολογικός έλεγχος ανέδειξε μια εικόνα συστηματικής απόκρυψης εσόδων, καθώς η εταιρεία φέρεται να έχει αποκρύψει καθαρά έσοδα ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα δεν απέδωσε ΦΠΑ συνολικής αξίας 247.500 ευρώ. Σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ, πρόκειται για κλασική περίπτωση «διπλής παρανομίας», εξαπάτηση τόσο των καταναλωτών όσο και του Δημοσίου.

Η γνωστοποίηση στον ΕΟΦ και ο έλεγχος που ακολουθεί, αποτελεί εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας για τον καταναλωτή, επαληθεύει συστατικά, δοσολογίες και συνθήκες παραγωγής. Αδήλωτα συμπληρώματα μπορεί να περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες, λανθασμένες αναλογίες ή να μην ανταποκρίνονται στις διαφημιστικές τους υποσχέσεις, με ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Κυκλοι της ΑΑΔΕ τονίζουν ότι δεν πρόκειται για έναν τυχαίο έλεγχο, αλλά για συστηματικές έρευνες σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και σε ηλεκτρονικά σημεία πώλησης. Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής, γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας «κίνητρα»… φοροδιαφυγής σε κυκλώματα που προσπαθούν να κινηθούν κάτω από το «ραντάρ» της ΑΑΔΕ.