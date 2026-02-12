Η φετινή φορολογική χρονιά ξεκινά νωρίτερα και με αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα, βάζοντας από τον Φεβρουάριο τους φορολογούμενους σε τροχιά αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τον τελικό λογαριασμό. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, δίνοντας την εκκίνηση για μια διαδικασία που θα διαρκέσει έως τα μέσα Ιουλίου.

Η έγκαιρη έναρξη δεν είναι τυχαία. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει και φέτος να «τρέξει» μαζικά τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από εργοδότες, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Για εκατομμύρια φορολογούμενους η δήλωση θα είναι σχεδόν έτοιμη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αδιαφορήσουν. Αν τα δεδομένα δεν έχουν αποσταλεί σωστά έως το τέλος Φεβρουαρίου, τα λάθη θα περάσουν αυτούσια στο εκκαθαριστικό.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν, άλλωστε, οι τρεις κρίσιμες προθεσμίες του Φεβρουαρίου, οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την υποβολή της δήλωσης, αλλά καθορίζουν αν ο φορολογούμενος θα κερδίσει εκπτώσεις ή θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η ασφάλιση κατοικίας, οι δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης και η αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών «χτίζουν» από νωρίς το φορολογικό αποτέλεσμα.

Από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα και για τις εκπτώσεις φόρου. Όσοι κινηθούν γρήγορα και επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, θα δουν το ποσό να μειώνεται αισθητά. Αντίθετα, η καθυστέρηση μεταφράζεται όχι μόνο σε απώλεια έκπτωσης αλλά και σε συσσωρευμένο άγχος όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.

Το μήνυμα της φετινής χρονιάς είναι σαφές: Η φορολογική δήλωση δεν ξεκινά τον Μάρτιο, αλλά ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο. Όσοι προετοιμαστούν εγκαίρως, ελέγξουν τα στοιχεία τους και εκμεταλλευτούν τα χρονικά «παράθυρα», μπορούν να περιορίσουν τον φόρο και τις δυσάρεστες εκπλήξεις.

Σε μια χρονιά όπου η τεχνολογία απλοποιεί τη διαδικασία αλλά οι προθεσμίες γίνονται πιο «σφιχτές», το πλεονέκτημα θα το έχουν όσοι δουν τη φορολογική δήλωση όχι ως αγγαρεία της τελευταίας στιγμής, αλλά ως υπόθεση που ξεκινά έγκαιρα και οργανωμένα!