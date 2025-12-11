Η ακρίβεια θα επηρεάσει και το γιορτινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι το οποίο φέτος θα είναι έως και κατά 20% πιο ακριβό από πέρυσι σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΚΑ.

Οι αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά παρουσιάζουν συνεχόμενες αυξήσεις, με αποτέλεσμα τα ψώνια για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι να είναι φέτος ακόμη πιο περιορισμένα.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, το τραπέζι 4 ατόμων για την ημέρα των Χριστουγέννων κοστίζει φέτος 178,85 ευρώ, δηλαδή 44,71 ευρώ ανά άτομο, που αντιστοιχεί σε ένα γεύμα ακριβού εστιατορίου. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.

Η γαλοπούλα κοστίζει 26 ευρώ για δύο κιλά, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ τα δύο κιλά, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό.

Στα λαχανικά, οι ντομάτες και τα αγγούρια έχουν τιμές 1,40 (το μισό κιλό) και 0,70 ευρώ (για 1 τεμάχιο) αντίστοιχα, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

Στα τυριά, η φέτα κοστίζει 6,50 ευρώ το μισό κιλό και το κασέρι ή η γραβιέρα 9,90 ευρώ το μισό κιλό. Το εμφιαλωμένο κρασί 16 ευρώ το μπουκάλι, αναψυκτικά 8 ευρώ τα 8 βαζάκια και μπύρες 8,80 ευρώ τα 4 μπουκάλια.

Τα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ανεβάζουν το κόστος κατά 19 ευρώ το κιλό, με επιπλέον 18 ευρώ για άλλα γλυκά το κιλό και 4,5 ευρώ για φρούτα, ενώ η γέμιση για τη γαλοπούλα φτάνει τα 17 ευρώ.