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Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική εμφανίστηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη στρατηγική του Ομίλου.

Με αφορμή ερωτήσεις μετόχων σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην ενεργειακή ασφάλεια, ο επικεφαλής της Motor Oil υποστήριξε ότι η Ευρώπη ακολούθησε λανθασμένη πορεία δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην πράσινη μετάβαση και στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

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«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια βιώσαμε δύο πολέμους που ανέδειξαν τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η στρατηγική της Ευρώπης να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα ήταν λανθασμένη», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα.

Ο κ. Βαρδινογιάννης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα, χάρη στις υποδομές διύλισης και τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, η Motor Oil βρίσκεται σε ισχυρή θέση, με δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών τύπων αργού πετρελαίου, γεγονός που ενισχύει την ευελιξία και την ανθεκτικότητά της απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι μια πιθανή συμφωνία στην περιοχή θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες.

Παρά την κριτική του στην ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική, ο επικεφαλής της Motor Oil επανέλαβε τη δέσμευση του Ομίλου για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού του μοντέλου.

«Μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε εξελιχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, αλλά με προσοχή και στρατηγική προσέγγιση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισορροπία ανάμεσα στις παραδοσιακές και τις νέες μορφές ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, στάθηκε στην ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχών κρίσεων.

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Όπως επισήμανε, η Motor Oil έχει υλοποιήσει έναν συστηματικό ενεργειακό μετασχηματισμό ήδη από το 2018, δημιουργώντας σήμερα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ που ξεπερνά τα 900 MW, με περαιτέρω ανάπτυξη σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Παράλληλα, παρουσίασε τον επενδυτικό σχεδιασμό του Ομίλου έως το 2030, ύψους 4 δισ. ευρώ, ο οποίος προβλέπει τη διατήρηση της ισχυρής παρουσίας στη διύλιση, αλλά και την περαιτέρω επέκταση σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική διαφοροποίησης αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, με τη λειτουργική κερδοφορία του 2025 να καταγράφει σημαντική ενίσχυση. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία εννέα χρόνια προσεγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη στόχευση του Ομίλου για ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και δημιουργία αξίας για τους μετόχους του.

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