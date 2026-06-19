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Το πλαίσιο επιτρέπει την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων με την υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσής τους για μακροχρόνια μίσθωση.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος και στον αποκλεισμό δραστηριοτήτων όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Το προτεινόμενο μοντέλο βρίσκεται σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών μέσω της αξιοποίησης κενών ή υποαξιοποιούμενων ακινήτων.

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Προς δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νέα Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας Golden Visa. Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να αποκτούν χαρτοφυλάκιο ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιχειρεί να συνδέσει τις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων με την ενίσχυση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς κατοικίας.

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Σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς της Golden Visa, όπου η επένδυση συνδέεται με την αγορά συγκεκριμένου ακινήτου, το νέο μοντέλο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει περισσότερα του ενός ακίνητα.

Κεντρική προϋπόθεση του σχεδίου είναι τα ακίνητα να αξιοποιούνται για μακροχρόνια μίσθωση εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Στόχος της ρύθμισης είναι η ενεργοποίηση κενών ή υποαξιοποιούμενων κατοικιών και η αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Παράλληλα, προβλέπεται η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, καθώς και μηχανισμού ελέγχου για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα αποκλείονται δραστηριότητες που δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση της στεγαστικής προσφοράς, όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Σύμφωνα με τη στρατηγική, η νέα κατηγορία Golden Visa αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προωθούνται για την αξιοποίηση κενών κατοικιών, την ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων και την ανάπτυξη προσιτής στέγης.

Τι ισχύει σήμερα με τη Golden Visa

Προ των πυλών βρίσκεται μια νέα παρέμβαση στο πρόγραμμα Golden Visa, η οποία φιλοδοξεί να συνδέσει πιο άμεσα την επενδυτική δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων με την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα.

Το ισχύον καθεστώς παρέχει άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητα, με τα ελάχιστα όρια επένδυσης να διαφοροποιούνται ανά περιοχή. Οι πρόσφατες αλλαγές έχουν ήδη αυξήσει τα απαιτούμενα ποσά σε ζώνες υψηλής ζήτησης, ενώ παράλληλα έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση των ακινήτων που αποκτώνται μέσω Golden Visa για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν προβλέπεται υποχρέωση διάθεσης των συγκεκριμένων ακινήτων στη μακροχρόνια αγορά ενοικίασης. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να καλύψει η νέα πρόταση, η οποία εξετάζει τη σύνδεση της χορήγησης άδειας διαμονής με τη μακροχρόνια μίσθωση των ακινήτων, μετατρέποντας μέρος των επενδύσεων του προγράμματος σε μοχλό ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών.

Η σχετική ρύθμιση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και οι τελικές της προβλέψεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.