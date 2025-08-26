Να κερδίσει την προσοχή –και, ει δυνατόν, την αποδοχή– της μεσαίας τάξης που 15 χρόνια “σέρνει το κάρο” της κρίσης, επιχειρεί η κυβέρνηση μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το διακύβευμα μεγάλο! Σε λίγους μήνες η χώρα μπαίνει ουσιαστικά σε προεκλογικό έτος και το «καλάθι» της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει βαρόμετρο αξιοπιστίας και προθέσεων. Την ίδια ώρα που νέοι πολιτικοί φορείς κάνουν δειλά – δειλά την εμφάνιση τους, διεκδικώντας την ψήφο όσων επί χρόνια αισθάνονται ότι “βάζουν πλάτη” χωρίς αντίκρυσμα…

Από σήμερα ξεκινούν σταδιακά συσκέψεις και επαφές μεταξύ υπουργείων και των συντονιστών του κυβερνητικού έργου, για να οριστικοποιηθεί η λίστα των παροχών που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της προσοχής του οικονομικού επιτελείου μπαίνουν: Μισθωτοί των 20.000€, συνταξιούχοι “ευγενών ταμείων”, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, νέα ζευγάρια και οικογένειες που βιώνουν τη στεγαστική κρίση, όλοι όσοι -σύμφωνα με τις μετρήσεις- αισθάνονται συσσωρευμένη απογοήτευση, τοποθετώντας τον εαυτό τους στη μεσαία τάξη:

Η σωρευτική επιβάρυνση από την ακρίβεια, οι αυξημένες υποχρεώσεις (ενέργεια, στέγη, δάνεια), η αίσθηση ότι οι οριζόντιες φορολογικές ελαφρύνσεις δεν έφτασαν με ουσιαστικό αποτέλεσμα στους «στυλοβάτες» της οικονομίας, καθώς και η ανασφάλεια για το διαθέσιμο εισόδημα, είναι τα βασικά σημεία της κριτικής τους. Η μεσαία τάξη ζητά σταθερούς κανόνες, προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο και ουσιαστικές παρεμβάσεις που να «φαίνονται» στο πορτοφόλι – όχι μόνο εξαγγελίες.

Αυτά που έχουν “κλειδώσει” και αναμένεται να οριστικοποιηθούν σταδιακά από σήμερα είναι:

Πακέτο 1,5–2 δισ. ευρώ: Κεντρικός στόχος η μεσαία τάξη· οι τελικές αποφάσεις «κλειδώνουν» σε διαδοχικές συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Φοροελαφρύνσεις: Ελάφρυνση εισοδήματος και διορθώσεις σε στρεβλώσεις που «πονάνε» τους μισθωτούς/επαγγελματίες της μεσαίας τάξης.

Στήριξη εισοδημάτων: Στο τραπέζι στοχευμένες αυξήσεις/διορθώσεις (με έμφαση σε οικογένειες και ενστόλους), με ιεράρχηση του δημοσιονομικού χώρου.

Στέγη–κατοικία: Παρεμβάσεις για τη στεγαστική πίεση, με εργαλεία που θα «πιάνουν τόπο» σε νέους και οικογένειες.

Συνταξιούχοι: Πλέγμα ενισχύσεων/βελτιώσεων με μέριμνα για τους «αδικημένους» των προηγούμενων γύρων αναπροσαρμογών.

Εστίαση στην προβλεψιμότητα: Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι παρεμβάσεις δεν θα είναι «μια κι έξω», αλλά μέρος συνεκτικού σχεδίου.

Η ρητορική περί «στήριξης της μεσαίας τάξης» επανέρχεται δυνατά ενόψει Θεσσαλονίκης. Τα δημοσιεύματα συγκλίνουν ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος υποστηρίζει ένα πακέτο κοντά στα 1,5–2 δισ. ευρώ, με ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα και στόχευση σε οικογένειες/εργαζόμενους μεσαίων εισοδημάτων. Το ζητούμενο είναι να μεταφραστεί σε μετρήσιμο καθαρό όφελος και όχι σε «λογιστική άσκηση» που χάνεται στην καθημερινότητα των πληρωμών και των υποχρεώσεων.

Το τελικό κριτήριο

Ο κόσμος θα κρίνει τις νέες παροχές όχι μόνο από όσα θα ακουστούν στη ΔΕΘ, αλλά από τον τρόπο που η κυβέρνηση θα διαχειριστεί τις προκλήσεις του χειμώνα που έρχεται. Τιμές ενέργειας και τροφίμων, στεγαστικό, ρυθμούς ανάπτυξης και πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Οι προκλήσεις θα είναι πολλές, άρα, αυτό που θα μετρήσει είναι η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή και η σταθερότητα των παρεμβάσεων, όχι οι τίτλοι των εξαγγελιών και οι υποσχέσεις για το μέλλον…

