Με μια κίνηση που περνά ίσως «σιωπηλά» για τον μέσο πολίτη, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 σε επανέκδοση ομολόγου λήξης 2036, επιτοκίου 3,375%.

Τα στοιχεία της δημοπρασίας δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει ισχυρό. Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 507 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περίπου δύο φορές. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,70%, υψηλότερα από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία (3,34%). Αυτό σημαίνει ότι, παρά την εμπιστοσύνη των αγορών, το κόστος δανεισμού αυξάνεται, αντανακλώντας τις διεθνείς πιέσεις και την αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, η τιμή του ομολόγου κινήθηκε κάτω από την ονομαστική αξία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές ζητούν υψηλότερη απόδοση για να τοποθετηθούν.

Ο στόχος της επανέκδοσης

Ο βασικός στόχος δεν είναι απλώς η άντληση χρημάτων. Είναι κάτι πιο ουσιαστικό,ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών (όσο περισσότεροι επενδυτές αγοράζουν ελληνικά ομόλογα, τόσο μειώνεται το κόστος δανεισμού της χώρας), βελτίωση της ρευστότητας (με περισσότερα ομόλογα να κυκλοφορούν, διευκολύνεται η αγοραπωλησία τους στη δευτερογενή αγορά), σταθερή παρουσία στις αγορές (η Ελλάδα θέλει να δείχνει ότι είναι «κανονικός παίκτης», που δανείζεται με συνέπεια και όχι μόνο σε περιόδους ανάγκης) και ενδεχομένως δείχνει μια προσπάθεια να προληφθεί μια πιθανή βραχυπρόθεσμη δυσμενής εξέλιξη στις αγορές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη

Αν και η διαδικασία φαίνεται τεχνική, επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, χαμηλότερο κόστος δανεισμού σημαίνει λιγότερη πίεση στα δημόσια οικονομικά, περισσότερη εμπιστοσύνη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, σταθερότητα σημαίνει λιγότερος κίνδυνος νέων μέτρων λιτότητας στο μέλλον…