Την ώρα που η ζήτηση για κρέας κορυφώνεται ενόψει Δεκαπενταύγουστου, οι Έλληνες καταναλωτές ετοιμάζονται να πληρώσουν το «μάρμαρο» για μια κρίση που πλήττει την κτηνοτροφία εδώ και μήνες. Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα έχει βάλει λουκέτο σε στάνες, έχει οδηγήσει σε θανάτωση περίπου 200.000 ζώων και έχει εκτοξεύσει την πίεση σε παραγωγούς και αγορά.

Το αποτέλεσμα; Λιγότερη παραγωγή, αυξημένο κόστος και αναπόφευκτα – υψηλότερες τιμές για κρέας και γάλα.

Στον Δήμο Βόλβης, οι κτηνοτρόφοι μιλούν για συνθήκες απόγνωσης. Καραντίνες λόγω κρουσμάτων σε κοντινές αποστάσεις, αδυναμία σφαγής και εμπορίας, ανασφάλεια για το μέλλον. «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα κοπάδια μας», λένε, τονίζοντας ότι οι τρέχουσες αποζημιώσεις – μόλις 6 ευρώ για τον εγκλεισμό των ζώων – δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τα υπέρογκα έξοδα για τροφή, φροντίδα και προστασία.

Παρά το γεγονός ότι η τιμή για το πρόβειο κρέας φτάνει στους παραγωγούς τα 6 ευρώ το κιλό, οι ίδιοι δεν μπορούν να διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά. Η έλλειψη είναι ήδη ορατή, ενώ η κατανάλωση τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να εκτιναχθεί. Το αποτέλεσμα, όπως προειδοποιούν, θα είναι νέο κύμα ανατιμήσεων για τους καταναλωτές.

Η εικόνα είναι ζοφερή και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τη Χαλκιδική έως τα Κερδύλλια, η ευλογιά έχει παραλύσει την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η θανατηφόρα νόσος, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών μέτρων στήριξης, οδηγεί σε συρρίκνωση του ζωικού πληθυσμού, απώλεια εισοδήματος και αβεβαιότητα για το μέλλον του κλάδου.

«Μας έχουν αφήσει μόνους μας. Δεν μπορούμε να σφάξουμε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε, και κάθε μέρα που περνά το οικονομικό πρόβλημα μεγαλώνει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι παραγωγοί, ζητώντας άμεση αύξηση των αποζημιώσεων και ουσιαστικά μέτρα επιβίωσης.

Το μήνυμα των κτηνοτρόφων είναι σαφές: αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, η κρίση στην κτηνοτροφία θα περάσει γρήγορα από τα μαντριά στα ράφια και τα ψυγεία, και τότε η τσέπη των καταναλωτών θα νιώσει το πραγματικό κόστος.

