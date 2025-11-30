Σε υποχρεωτική εφαρμογή τίθεται από αύριο το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Μετά από αρκετές παρατάσεις η ΑΑΔΕ όρισε την 1η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία οριστικής εφαρμογής του μέτρου δίνοντας στους καταναλωτές την δυνατότητα πληρωμής για τις αγορές και υπηρεσίες εκτός από κάρτα και μετρητά, και την άμεση μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία πληρωμής.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι άμεσα όλες οι πληρωμές να γίνονται μέσω κάρτας ή μέσω IRIS, ώστε να εκδίδονται αποδείξεις και να ενημερώνεται το ταμειακό σύστημα της επιχείρησης και να υπάρξει μείωση της φοροδιαφυγής.

Ο νέος εύκολος τρόπος πληρωμής χρησιμοποιείται ήδη από 4.120.425 καταναλωτές, που έχουν ενεργοποιήσει το IRIS στα ebanking τους και 571.713 επαγγελματίες.

Τα όρια συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS παραμένουν στα 500 ευρώ ανά ημέρα για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με μέγιστο όριο 1.000 ευρώ ημερησίως. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής επέκτασης της χρήσης του συστήματος.

Πρόστιμα

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών γίνεται εναρμόνιση των προστίμων που προβλέπονται για τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών-Taxisnet, με τα όσα θα ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου για τις πληρωμές και με IRIS:

Για όσες επιχειρήσεις, δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS και διασύνδεσης τους με POS- ταμειακές- ΑΑΔΕ, το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί.

Για τις οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων «EFT/POS» προβλέπεται πρόστιμο 200.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 300.000 ευρώ.

Εφόσον οι παραπάνω οντότητες δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, προβλέπεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Αν έχει γίνει αναβάθμιση μόνο κάποιων τερματικών «EFT/POS», επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά τερματικό που δεν θα έχει αναβαθμιστεί.

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ πάντως διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρχει μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα δίνονται μόνο συστάσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στη χρήση των πληρωμών μέσω IRIS ή στη σύνδεση με POS και ταμειακές μηχανές.

