Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω της υπηρεσίας IRIS, με τη χρήση QR code σε εμφανές σημείο στα φυσικά ή ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των επαγγελματιών: από λιανεμπόρους και εστίαση, έως ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς και δικηγόρους.

Η υπηρεσία IRIS, που λειτουργεί μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, χωρίς POS, με μηδενική προμήθεια για τον πελάτη. Κάθε επιχείρηση θα διαθέτει μοναδικό QR code, συνδεδεμένο με τον επαγγελματικό της λογαριασμό.

Advertisement

Advertisement

IRIS: Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες

Οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν διασυνδέσει τα POS με το σύστημα IRIS έως την 1η Νοεμβρίου θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα:

10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό.

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για χρήστες POS που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκωνή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Όρια και δυνατότητες συναλλαγών

Σήμερα, τα όρια για μεταφορές μέσω IRIS είναι:

Έως 500 € ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 € ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B).

Το ανώτατο ημερήσιο ποσό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αυξάνονται σημαντικά:

Για IRIS P2P, το ημερήσιο όριο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ.

Για IRIS P2B, επιτρέπονται συναλλαγές έως 31.000 ευρώ τον μήνα, ενισχύοντας τη χρήση του συστήματος και σε πιο απαιτητικές επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η γενίκευση της υποχρηστικότητας του IRIS αποτελεί κομβικό βήμα για την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διαφάνεια στην οικονομία.