Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το αυξανόμενο παγκόσμιο δημόσιο χρέος, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση από τις κυβερνήσεις.

Το υψηλό κόστος δανεισμού και οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια για δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές δαπάνες.

Οι μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες οφείλουν να εφαρμόσουν άμεσα αξιόπιστα μεσοπρόθεσμα σχέδια για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά.

Η καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προειδοποιεί το Ταμείο πως θα καταστήσει τη μελλοντική δημοσιονομική προσαρμογή ακόμη πιο επώδυνη για τα κράτη.

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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επικοινώνησε την επείγουσα ανάγκη του καλέσματος του προς τις κυβερνήσεις για την αυτοσυγκράτηση των αυξανόμενων χρεών που απειλούν να απορροφήσουν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς, εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού, δήλωσε σήμερα, ο Ροντρίγκο Βαλντές, διευθυντής του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ.

Ο Βαλντές δήλωσε σε μία συνέντευξη Τύπου ότι ενώ το ΔΝΤ είναι σύνηθες να καλεί για τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, μία επείγουσα αίσθηση είναι απαραίτητο να γίνει διαφορετικά κατανοητή από τις κυβερνήσεις, κυρίως εξαιτίας του μεγέθους του παγκόσμιου δανεισμού, των πιέσεων από τον πληθωρισμό, αλλά και των επιπτώσεων από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις οικονομίες των κρατών.

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“Δηλώνουμε τώρα ότι η κατάσταση είναι επείγουσα και είναι τώρα, επειδή ουσιαστικά, οι συνθήκες έχουν αλλάξει”, τόνισε ο Βαλντές. “Έτσι, αν θέλετε ένα μήνυμα, επικοινωνούμε την επείγουσα διάσταση του μηνύματος μας”.

Η προειδοποίη του Ταμείου

Στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor) το ΔΝΤ επισημαίνει ότι τo υψηλό χρέος μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών, όπως των ΗΠΑ, είναι ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων τους και καλεί τις χώρες αυτές να λάβουν επειγόντως μέτρα για να το θέσουν σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο.

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα σε αρκετές μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η μέση απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της G7 αυξήθηκε περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Το κόστος δανεισμού των χωρών αυξάνεται σε μια εποχή που το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να υπερβεί το 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2030, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από την εποχή αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Διάφοροι παράγοντες ωθούν τις αποδόσεις προς τα πάνω στις ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ο επίμονος πληθωρισμός, η ισχυρότερη ζήτηση για επενδύσεις και οι υψηλότερες προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, τα θεμελιώδη δημοσιονομικά μεγέθη είναι καθοριστικής σημασίας. Σε μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, το υψηλό χρέος, οι πιέσεις στις δαπάνες και η προοπτική μεγάλων εκδόσεων ομολόγων τα επόμενα χρόνια ασκούν ανοδική πίεση στις αποδόσεις που απαιτούν οι επενδυτές για να κρατήσουν μακροπρόθεσμα ομόλογα», αναφέρει η έκθεση.

Η πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς είναι ήδη ορατή

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Το πραγματικό μέσο επιτόκιο δανεισμού των κυβερνήσεων προβλέπεται να αυξηθεί από 2,3% το 2021 σε 3,7% έως το 2031, οδηγώντας σε αύξηση της δαπάνης για τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ, οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να αυξηθούν από περίπου 2,8% του ΑΕΠ πριν από την πανδημία σε 5,7% το 2031, ένα ποσό ίσο με τις προβλεπόμενες δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση.

Οι αυξανόμενες δαπάνες για τόκους αποτελούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο βάρος για τους προϋπολογισμούς, αφήνοντας λιγότερα περιθώρια για δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές δαπάνες, σημειώνει το Ταμείο. Παράλληλα, περιορίζουν και τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να δράσουν σε περιόδους ύφεσης, τη στιγμή που αυξάνονται οι πιέσεις για δαπάνες στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Τα υψηλότερα επιτόκια κάνουν πιο δύσκολη την προσπάθεια μείωσης του παγκόσμιου χρέους, ενισχύοντας τη δυναμική του. «Σε έναν αυξανόμενο αριθμό οικονομιών, τα επιτόκια για νέο χρέος υπερβαίνουν τους αναμενόμενους ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξής τους», με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να χρειάζονται ισχυρότερα πρωτογενή δημοσιονομικά ισοζύγια για να αποτρέψουν την αύξηση του χρέους. Ωστόσο, το παγκόσμιο πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί στο 3,3% του ΑΕΠ το 2026, ενώ η σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρέους θα απαιτούσε τη μείωσή του σε περίπου 2,6%. «Και επειδή το παγκόσμιο χρέος προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται, θα χρειαστεί μια περαιτέρω προσαρμογή παρόμοιου μεγέθους τα επόμενα χρόνια».

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«Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αφήνουν στις χώρες μικρότερο περιθώριο για καθυστέρηση. Οι μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες με υψηλό χρέος χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα που να βασίζονται σε αξιόπιστα μεσοπρόθεσμα σχέδια και ρεαλιστικές παραδοχές. Αυτό είναι απαραίτητο για να τεθεί το χρέος σε βιώσιμη τροχιά, να περιοριστούν τα κόστη δανεισμού και να περιοριστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Η καθυστέρηση της προσαρμογής θα οδηγούσε σε αύξηση του επιτοκιακού βάρους και των δημοσιονομικών ευπαθειών, θα περιόριζε περαιτέρω τις επιλογές πολιτικής και, τελικά, θα απαιτούσε μια μεγαλύτερη προσαρμογή για τη σταθεροποίηση του χρέους. Όσο περισσότερο περιμένουν οι χώρες, τόσο πιο επώδυνη γίνεται η προσαρμογή», καταλήγει το ΔΝΤ.