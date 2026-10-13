Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι χαμηλότεροι από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις για το 2026 και το 2027.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών παρά τις προβλεπόμενες αυξήσεις στους μισθούς.

Η άνοδος του κόστους της ενέργειας επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

Παρά τις προκλήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η ανεργία θα μειωθεί σταδιακά, ενώ η ανάπτυξη της Ελλάδας θα παραμείνει υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία και, κυρίως, για την τσέπη των καταναλωτών στέλνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, όμως με χαμηλότερους ρυθμούς από εκείνους που προσδοκά η κυβέρνηση, ενώ η ακρίβεια απειλεί να παραμείνει ισχυρή και το 2027.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΔΝΤ, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, έναντι κυβερνητικών εκτιμήσεων για 2% και 2,3% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο «καμπανάκι», ωστόσο, αφορά τον πληθωρισμό. Το Ταμείο προβλέπει ότι θα φτάσει στο 4,2% το 2026 και θα παραμείνει στο 3,6% το 2027, αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2%.

Advertisement

Advertisement

Τι σημαίνει για την τσέπη των Ελλήνων

Η πρόβλεψη αυτή έχει άμεσες συνέπειες για την καθημερινότητα. Ακόμη και εάν οι μισθοί αυξάνονται, η άνοδος των τιμών μπορεί να απορροφά σημαντικό μέρος των αυξήσεων, περιορίζοντας την πραγματική αγοραστική δύναμη.

Ενδεικτικά, εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις του ΔΝΤ, ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που κόστιζε 1.000 ευρώ στα τέλη του 2025 θα κοστίζει περίπου 1.079 ευρώ στα τέλη του 2027, με βάση τους προβλεπόμενους μέσους ετήσιους ρυθμούς πληθωρισμού. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό, όχι για πρόβλεψη συγκεκριμένου οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η ακριβή ενέργεια αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα δεν επιβαρύνουν μόνο τους οδηγούς και τη θέρμανση των νοικοκυριών, αλλά μεταφέρονται σταδιακά στο κόστος μεταφοράς, παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.

Η απόσταση από τις κυβερνητικές προβλέψεις

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αισιόδοξη, προβλέποντας ταχύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το ΔΝΤ, αντίθετα, εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση θα αφήσει βαθύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Advertisement

Υπάρχουν, πάντως, και θετικά μηνύματα. Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, ενώ η ανάπτυξη της Ελλάδας αναμένεται να παραμείνει υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί και για επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς οι ακριβότερες εισαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν την οικονομία.

Το πραγματικό στοίχημα: Να φτάσει η ανάπτυξη στα νοικοκυριά

Advertisement

Το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πόσο θα αυξηθεί το ΑΕΠ, αλλά πόσο από αυτή την ανάπτυξη θα μεταφραστεί σε πραγματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Εάν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα έχουν περιορισμένη σημασία για πολλά νοικοκυριά. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της προειδοποίησης του ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι Έλληνες θα αισθάνονται οικονομικά καλύτερα…

Με άλλα λόγια, το 2027 ενδέχεται να βρει την Ελλάδα με περισσότερη ανάπτυξη και χαμηλότερη ανεργία, αλλά και με ένα επίπεδο τιμών που θα εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειακών προϋπολογισμών!

Advertisement