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Την παρουσίαση και την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις» χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής σημειώνει: «Οι προβλέψεις για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στα εξοπλιστικά προγράμματα συνιστούν θετική εξέλιξη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας. Η δημιουργία του αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς μια διακριτή και σταθερή δομή για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής – πάγια θέση του ΣΕΚΠΥ.

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Θετική είναι επίσης η πρόβλεψη για θεσμοθετημένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο ΣΕΚΠΥ υποστηρίζει διαχρονικά ότι η συμμετοχή αυτή πρέπει να έχει σαφείς, μετρήσιμους και εφαρμόσιμους όρους και αντανακλά την πάγια θέση του Συνδέσμου για την επίτευξη Βιομηχανικών Επιστροφών τουλάχιστον 30% στα εξοπλιστικά προγράμματα. Η θεσμική κατοχύρωση του 25% αποτελεί αναγκαίο πρώτο βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

Παράλληλα, ο ΣΕΚΠΥ υποστηρίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα επιτρέψουν την 100% εγχώρια ναυπήγηση πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την εξέταση κοινών προγραμμάτων ναυπήγησης για τους δύο φορείς, εφόσον αυτά καλύπτουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Περαιτέρω, θετική εξέλιξη αποτελεί επίσης η πρόβλεψη για τη σύναψη και εκτέλεση διακρατικών συμφωνιών εξαγωγών ελληνικών αμυντικών προϊόντων, με δυνατότητα παροχής τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς το αντισυμβαλλόμενο κράτος. Η αξιοποίηση αυτού του πλαισίου μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές και να στηρίξει τη διατήρηση και διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΑΚ, ιδίως μέσω της δυνατότητας προμήθειας καινοτόμων λύσεων βάσει συμφωνημένων επιδόσεων. Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να διαμορφώσει μια πιο ολοκληρωμένη διαδρομή από τον εντοπισμό μιας επιχειρησιακής ανάγκης έως την ανάπτυξη, αξιολόγηση και αξιοποίηση μιας λύσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ουσιαστική εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, την τεχνογνωσία και την καινοτομία, θα στηρίξει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην επιχειρησιακή υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΣΕΚΠΥ θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του σχεδίου νόμου και θα συμβάλει με τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε οι θετικές κατευθύνσεις του να μετατραπούν σε αποτελεσματικό και σταθερό πλαίσιο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία».