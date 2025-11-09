Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στην μεγάλη επιτυχία που είχε προς όφελος της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, το συνέδριο P- TEC των Αθηνών. Όφελος ενεργειακό, όφελος γεωπολιτικό, όφελος διπλωματικό, όφελος για την ναυτιλία, όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για τα κρατικά ταμεία. Πλην, όμως, ο Τέρενς βάζει στην κουβέντα και το θέμα του μέγιστου, πρωτεύοντος, άμεσης προτεραιότητας σχεδιασμού και υλοποίησης μιας σωστά και προσεκτικά δομημένης επικοινωνίας ώστε να αντιληφθούν πλήρως οι πολίτες το θετικό αποτύπωμα.

Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ: Ελλάδα P- TEC και η επιβεβλημένη επικοινωνία για τα οφέλη της – Βίντεο

