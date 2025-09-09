Μικρότερους λογαριασμούς από το 2026 θα δουν οι κάτοχοι συνδρομητικής τηλεόρασης καθώς καταργείται το τέλος 10% που για χρόνια επιβάρυνε τις υπηρεσίες Cosmote TV, EON, Vodafone TV και άλλους παρόχους.

Για παράδειγμα, ένα πακέτο αξίας 40 ευρώ τον μήνα θα κοστίζει πλέον 36 ευρώ, δηλαδή 48 ευρώ λιγότερα τον χρόνο. Το μέτρο καλύπτει όλους τους συνδρομητές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η φορολογία αφορούσε αποκλειστικά τους ελληνικούς παρόχους, ενώ υπηρεσίες όπως Netflix, Disney+ ή Apple TV έμεναν ανέγγιχτες.

Το αποτέλεσμα ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός και μια αγορά που στην Ελλάδα έχει χαμηλή διείσδυση (περίπου 30% έναντι 60-70% στην ΕΕ).